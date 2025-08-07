Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Momentos de suma tensión vivieron desde temprano los vecinos de la zona oeste de La Plata, cuando un impresionante incendio destruyó por completo una vivienda construida de madera en la zona de la calle 166 entre 65 y 66, en la localidad de Los Hornos.

Todo empezó pasadas las once de la mañana, donde fueron los mismos vecinos quienes llamaron a los bomberos por las impactantes llamas que veían salir desde el interior de una casa ubicada en la zona oeste platense.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos para lograr controlar las llamas y que no se expandan hacia viviendas lindantes. Hasta el momento no se sabe si hubo heridos de gravedad ante el terrible siniestro que afectó totalmente una vivienda particular y también algunas lindantes, informaron.

"Todavía no lo pueden apagar, las columnas de humo se pueden ver desde bastante lejos. Dicen que primero se prendió fuego un auto y una combi para luego agarrar toda la parte del predio que se dedica a la construcción de viviendas. También hay una papelera en la zona", dijo una vecina a este medio.

En tanto, según se supo también, en el lugar funcionaría una constructora de viviendas tipo cabañas llamada "La Matilda", lo que hizo que realmente el fuego arrase más rápidamente por su proceso de combustión.

Por último, la causa se tituló hasta el momento "Incendio y otros estragos" donde intervinieron agentes de la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tiene jurisdicción en la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO