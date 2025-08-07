Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Bomberos del Cuartel Los Hornos y Olmos, trabajan en la zona para que el fuego no se expanda hacia viviendas lindantes. Hay susto y tensión en la zona oeste platense 

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
7 de Agosto de 2025 | 12:06

Escuchar esta nota

Momentos de suma tensión vivieron desde temprano los vecinos de la zona oeste de La Plata, cuando un impresionante incendio destruyó por completo una vivienda construida de madera en la zona de la calle 166 entre 65 y 66, en la localidad de Los Hornos.

Todo empezó pasadas las once de la mañana, donde fueron los mismos vecinos quienes llamaron a los bomberos por las impactantes llamas que veían salir desde el interior de una casa ubicada en la zona oeste platense.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos para lograr controlar las llamas y que no se expandan hacia viviendas lindantes. Hasta el momento no se sabe si hubo heridos de gravedad ante el terrible siniestro que afectó totalmente una vivienda particular y también algunas lindantes, informaron. 

"Todavía no lo pueden apagar, las columnas de humo se pueden ver desde bastante lejos. Dicen que primero se prendió fuego un auto y una combi para luego agarrar toda la parte del predio que se dedica a la construcción de viviendas. También hay una papelera en la zona", dijo una vecina a este medio. 

LE PUEDE INTERESAR

Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina

LE PUEDE INTERESAR

Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron

En tanto, según se supo también, en el lugar funcionaría una constructora de viviendas tipo cabañas llamada "La Matilda", lo que hizo que realmente el fuego arrase más rápidamente por su proceso de combustión. 

Por último, la causa se tituló hasta el momento "Incendio y otros estragos" donde intervinieron agentes de la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tiene jurisdicción en la zona. 

NOTICIA EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de Policiales

Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata

Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina

Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron

Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
La Ciudad
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Deportes
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla