La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Fuerte pedido de la Iglesia por los jubilados y discapacitados: "La están pasando mal"
"Kirchnerismo Nunca Más": Milei arrancó la campaña en Provincia con una polémica bandera
VIDEO.- ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
Universitarios de La Plata en pie de guerra: una semana sin clases en la UNLP y se suman los Nodocentes
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto
Chile deja de comprar carne argentina por miedo a la aftosa tras una medida del Gobierno
El Gobierno debió "oficializar" el Día del Niño: al final, ¿cuándo es?
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Bomberos del Cuartel Los Hornos y Olmos, trabajan en la zona para que el fuego no se expanda hacia viviendas lindantes. Hay susto y tensión en la zona oeste platense
Escuchar esta nota
Momentos de suma tensión vivieron desde temprano los vecinos de la zona oeste de La Plata, cuando un impresionante incendio destruyó por completo una vivienda construida de madera en la zona de la calle 166 entre 65 y 66, en la localidad de Los Hornos.
Todo empezó pasadas las once de la mañana, donde fueron los mismos vecinos quienes llamaron a los bomberos por las impactantes llamas que veían salir desde el interior de una casa ubicada en la zona oeste platense.
Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos para lograr controlar las llamas y que no se expandan hacia viviendas lindantes. Hasta el momento no se sabe si hubo heridos de gravedad ante el terrible siniestro que afectó totalmente una vivienda particular y también algunas lindantes, informaron.
"Todavía no lo pueden apagar, las columnas de humo se pueden ver desde bastante lejos. Dicen que primero se prendió fuego un auto y una combi para luego agarrar toda la parte del predio que se dedica a la construcción de viviendas. También hay una papelera en la zona", dijo una vecina a este medio.
LE PUEDE INTERESAR
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
LE PUEDE INTERESAR
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
En tanto, según se supo también, en el lugar funcionaría una constructora de viviendas tipo cabañas llamada "La Matilda", lo que hizo que realmente el fuego arrase más rápidamente por su proceso de combustión.
Por último, la causa se tituló hasta el momento "Incendio y otros estragos" donde intervinieron agentes de la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tiene jurisdicción en la zona.
NOTICIA EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí