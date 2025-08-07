Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata

Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
7 de Agosto de 2025 | 13:41

Escuchar esta nota

Los vecinos de las adyacencias del depósito ilegal de tres pisos que se incendió el pasado miércoles 16 de julio en 3 y 48, en pleno centro de La Plata, presentarán en las próximas horas un comunicado ante las autoridades platenses en el que solicitarán mayor flexibilidad en el acceso y circulación en torno a la zona afectada, en donde todavía se llevan a cabo las tareas de demolición de la maltrecha estructura edilicia. 

En el escrito al que tuvo acceso exclusivo EL DIA, se plantea que "por medio de la presente, los vecinos y vecinas de la calle 48, entre las calles 2 y 3, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una revisión y modificación de las medidas de acceso y circulación que actualmente se encuentran en vigor". 

"Entendemos la importancia de los controles de seguridad y la necesidad de regular el tránsito en la zona debido a los trabajos en curso y los riesgos asociados", expresaron. No obstante, agregan:  "Sin embargo, las medidas actuales están generando un impacto negativo en nuestra vida diaria y, lo que es más importante, plantean serios problemas de seguridad". 

En ese sentido, la misiva aparece acompañada de una serie de "propuestas de solución". 

En este marco, los vecinos de la catástrofe pedirán la "reubicación del punto de control a la calle 2". Al respecto, añadieron que "solicitamos que el punto de control de ingreso y egreso de residentes se traslade de la calle 3 a la calle "2.  

En ese sentido, explicaron que "la calle 3 es la vía principal de las operaciones de obra, lo que implica un constante movimiento de maquinaria pesada, camiones y trabajadores".  

"Este flujo representa un riesgo de accidentes inaceptable para los vecinos que necesitan entrar o salir de sus hogares", indicaron. 

En esa línea, ampliaron que "la calle 2, al no ser la arteria principal de los trabajos, ofrece un entorno mucho más seguro para la circulación de los residentes". 

El otro punto en el que hicieron hincapié tiene que ver con la flexibilización del horario de acceso". Según sentenciaron, "la restricción horaria de 7:00 a 19:00 horas resulta inviable para la mayoría de las familias".  

"Las exigencias laborales, los horarios escolares y universitarios, así como las urgencias médicas o personales, no se ajustan a este rígido cronograma", se explayaron. 

Respecto a esta arista del reclamo, solicitaron "que se permita el acceso y la salida de los residentes las 24 horas del día, manteniendo el debido control de seguridad en el nuevo punto de acceso propuesto en la calle 2". 

A modo de cierre, expresaron que "estamos convencidos de que estas propuestas no solo mejoran significativamente nuestra seguridad y calidad de vida, sino que también permiten que ustedes continúen con sus labores de forma eficiente, garantizando que el acceso esté restringido solo a los vecinos". 

"Agradecemos de antemano su atención a este asunto urgente y quedamos a la espera de una pronta respuesta y una reunión para discutir los detalles de estas medidas", concluye el comunicado. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Últimas noticias de Policiales

En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina

Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron

La Ciudad
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Deportes
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla