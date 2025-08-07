Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata

“Provincias Unidas”: más gobernadores se sumarán al frente electoral
“Provincias Unidas”: más gobernadores se sumarán al frente electoral
Los vecinos de las adyacencias del depósito ilegal de tres pisos que se incendió el pasado miércoles 16 de julio en 3 y 48, en pleno centro de La Plata, presentarán en las próximas horas un comunicado ante las autoridades platenses en el que solicitarán mayor flexibilidad en el acceso y circulación en torno a la zona afectada, en donde todavía se llevan a cabo las tareas de demolición de la maltrecha estructura edilicia.
En el escrito al que tuvo acceso exclusivo EL DIA, se plantea que "por medio de la presente, los vecinos y vecinas de la calle 48, entre las calles 2 y 3, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una revisión y modificación de las medidas de acceso y circulación que actualmente se encuentran en vigor".
"Entendemos la importancia de los controles de seguridad y la necesidad de regular el tránsito en la zona debido a los trabajos en curso y los riesgos asociados", expresaron. No obstante, agregan: "Sin embargo, las medidas actuales están generando un impacto negativo en nuestra vida diaria y, lo que es más importante, plantean serios problemas de seguridad".
En ese sentido, la misiva aparece acompañada de una serie de "propuestas de solución".
En este marco, los vecinos de la catástrofe pedirán la "reubicación del punto de control a la calle 2". Al respecto, añadieron que "solicitamos que el punto de control de ingreso y egreso de residentes se traslade de la calle 3 a la calle "2.
En ese sentido, explicaron que "la calle 3 es la vía principal de las operaciones de obra, lo que implica un constante movimiento de maquinaria pesada, camiones y trabajadores".
"Este flujo representa un riesgo de accidentes inaceptable para los vecinos que necesitan entrar o salir de sus hogares", indicaron.
En esa línea, ampliaron que "la calle 2, al no ser la arteria principal de los trabajos, ofrece un entorno mucho más seguro para la circulación de los residentes".
El otro punto en el que hicieron hincapié tiene que ver con la flexibilización del horario de acceso". Según sentenciaron, "la restricción horaria de 7:00 a 19:00 horas resulta inviable para la mayoría de las familias".
"Las exigencias laborales, los horarios escolares y universitarios, así como las urgencias médicas o personales, no se ajustan a este rígido cronograma", se explayaron.
Respecto a esta arista del reclamo, solicitaron "que se permita el acceso y la salida de los residentes las 24 horas del día, manteniendo el debido control de seguridad en el nuevo punto de acceso propuesto en la calle 2".
A modo de cierre, expresaron que "estamos convencidos de que estas propuestas no solo mejoran significativamente nuestra seguridad y calidad de vida, sino que también permiten que ustedes continúen con sus labores de forma eficiente, garantizando que el acceso esté restringido solo a los vecinos".
"Agradecemos de antemano su atención a este asunto urgente y quedamos a la espera de una pronta respuesta y una reunión para discutir los detalles de estas medidas", concluye el comunicado.
