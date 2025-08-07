El inesperado elogio de Moria Casán a Mario Pergolini que descolocó al conductor: "No sé qué decirte"

Moria Casán acudió como invitada al programa "Otro día perdido", que conduce Mario Pergolini en El Trece, y sorprendió al elogiarlo y dejarlo sin palabras.

“Me quedaría todo el día charlando con vos, es súper agradable, súper interesante, hemos estado en otras etapas... en otras vidas”, dijo Pergolini y ella respondió que le ocurre algo similar: "Me invitaste a tu radio, y yo nunca voy a la radio... pero a la tuya sí, Mario”, concedió.

“No es por halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, con otro concepto..., ¿y sabes lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero”, lanzó la One, haciendo reír a todos los que se encontraban en el estudio donde graban el programa.

“No sé qué decirte...”, respondió el conductor, casi sin palabras, ante el inesperado halago de Moria que, sin dudas, lo descolocó. “Parece una vulgaridad, pero es que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es como que no tiene la libinosidad que tienen los hombres de poder... algunos. Que tienen un poder mediático y que da asco. Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta. Siempre mantuviste una distancia, un respetuoso, una cosa rara en el medio, conozco bastante. La mayoría no estaría respondiendo a eso", explicó la diva.