VIDEO. Otra bandita de rompeportones en La Plata y el ataque a una cochera

Una nueva banda de “rompeportones” atacó una cochera en Villa Elvira, que fue frustrada por los propios vecinos durante la madrugada. Eran al menos cuatro jóvenes, todos vestidos de negro.

Una cámara de seguridad del lugar pudo captar la secuencia completa. Ocurrió alrededor de las 4.40 de la madrugada de este jueves en 10 entre 69 y 70.

Según indicaron los vecinos, los atacantes “no lograron abrir el portón porque los vecinos hicieron sonar la alarma vecinal”. Así, los propios frentistas se vieron protegidos ante el desamparo de la noche.

Cómo se puede ver en las imágenes, esta banda de “rompeportones” intentó con toda la fuerza dañar el acceso para ingresar y hacerse de los vehículos que había en su interior. Por pocos segundos, vieron sus intenciones frustradas y escaparon.