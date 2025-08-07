VIDEO.- ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
VIDEO.- ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
Una gran sorpresa se llevaron los vecinos del pleno centro de La Plata, cuando fueron las mismas personas quienes lograron filmar un pequeño zorro gris que apareció aparentemente perdido y desorientado en las inmediaciones de la Legislatura Bonaerense, ubicada en la avenida 7 y 51.
Todo sucedió esta mañana, alrededor de las 11:00AM, cuando los transeúntes lograron visualizar un zorro que caminaba por adentro del patio de el Palacio de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA, contaron que los agentes de la Secretaría de Seguridad se hicieron presentes en la zona y colaboraron con un zorro suelto.
En tanto, en el lugar se montó un amplio operativo de rescate, donde con herramientas pudieron "atrapar" al animal que se encontraba sobresaltado. Los agentes de Fauna de la Provincia, trasladaron al animal al Bioparque local.
Según informaron los vecinos, contaron que el animal parecía perdido y confundido.
Por último, cabe resaltar que los zorros grises, si son salvajes, pueden ser muy agresivos y llegan a morder si se sienten amenazados, por lo que se recomienda no tocarlo y dar aviso a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires.
HACE POCOS DÍAS APARECIÓ OTRO ZORRITO EN EL CASCO URBANO DE LA PLATA
Lejos de lo que se puede esperar en el paisaje urbano, un ejemplar de “vulpes vulpes” o “zorro rojo” -según las caracterizacones que arriesgaron en el vecindario tras las búsquedas en sitios web- anduvo perdido -o liberado- por las calles 39 y 40 entre 3 y 4.
La sorpresa para los vecinos comenzó en horas de la madrugada. Ronan Sobrino, del edificio de 40 entre 3 y 4, escuchó un ruido extraño al agarrar su bicicleta para salir a trabajar. El ruido provenía desde abajo de su auto, sin uso. Según los vecinos, el animal parece en etapa juvenil; quizás de uno o dos años.
Candela Fontela, esposa de Sobrino, se encontró con el zorrito recién a las tres de la tarde, cuando su esposo regresó del trabajo y le puso comida y agua.
Manso, el animal se acercó, comió y bebió. Junto a Facundo Rojas, vecino del edificio, intentaron acorralarlo y atraparlo, pero no pudieron y el zorrito se puso en guardia. Tanto que mordió en el brazo a Sobrino cuando le cerraron las vías de escape.
Los vecinos querían llevarlo a una veterinaria del barrio ante varios intentos de llamar a la policía y no obtener respuestas. “Teníamos miedo de que se escapara y lo choquen”, dijo una vecina. Luego, las conjeturas: “Creemos que alguien lo tenía en su casa de mascota”, aportó otra frentista. A la vez, se calculaba que había llegado del área de 2 y diagonal 74.
Tras dar un tarascón, el zorro escapó del edificio cruzando por las rejas del portón y se escondió debajo de los autos, en la cuadra de 3 entre 39 y 40. “Es mansito, me sorprende que los perros no lo atacaron”, manifestó una vecina a este diario.
Para comentar suscribite haciendo click aquí