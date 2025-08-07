¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó nuevamente a los gremios que representan a los estatales y docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria.

Será este viernes 8 e agosto en lo que será el segundo encuentro que mantienen esta semana, luego del que se realizara el martes pasado.

El llamado es para las 13 y 15 horas, respectivamente. Si bien no lo confirmaron, a diferencia del primer encuentro, este sería de manera virtual.

Como se publicó en EL DIA, los funcionarios no acercaron una propuesta concreta de aumento hasta ahora. Hubo, en cambio, alguna aproximación respecto de lo que podría ser una oferta que se redondearía en los próximos días, ya que la representación estatal habló de una mejora en dos cuotas a pagar con los salarios de septiembre y octubre.

Los representantes sindicales recogieron el guante y reclamaron que una parte de la suba se liquide ya, con los sueldos de agosto que los trabajadores estatales cobrarán los primeros días del mes que viene.

Es una posibilidad que fue tomada por el Gobierno y que podría terminar siendo aceptada. En primer lugar, porque urge una recomposición de los salarios sin más demora. Pero además, porque la suba, en términos políticos, se pagaría unos días antes de las elecciones del 7 de septiembre.