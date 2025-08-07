Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años

Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años
7 de Agosto de 2025 | 15:22

Escuchar esta nota

Osvaldo Piro murió a los 88 años y el mundo del tango está de luto con la partida del bandoneonista que se convirtió en leyenda. Compositor, arreglador y director, el músico compartió gran parte de su vida con Susana Rinaldi, además de haber tenido a Aníbal Troilo como padrino artístico.

Según informó Cadena 3, sus restos serán velados este jueves, a partir de las 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba.

Osvaldo Piro nació el 1 de enero de 1937 en el barrio porteño de La Paternal y se formó en la música desde muy pequeño. Debutó a los 15 años en la orquesta de Ricardo Pedevilla y solo un año después ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi.

Compositor de temas como Azulnoche y Octubre, recorrió el mundo llevando el tango a lo más alto y a los lugares más impensados como Finlandia o Japón, sólo por mencionar algunos países en los cuales se presentó a lo largo de su carrera. En Suecia dirigió en la Academia de Música de Estocolmo.

En la década del '60 se enamoró de la provincia de Córdoba y decidió radicarse allí, donde compuso música para teatro y cine. Fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, entre los años 1994 y 2000) y de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, entre 2003 y 2009). Entre los años 2001 y 2004 condujo un programa en Radio Nacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Últimas noticias de Espectáculos

El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual

Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"

VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia

El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
La Ciudad
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Deportes
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Policiales
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla