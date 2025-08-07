Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años

“Provincias Unidas”: más gobernadores se sumarán al frente electoral
Osvaldo Piro murió a los 88 años y el mundo del tango está de luto con la partida del bandoneonista que se convirtió en leyenda. Compositor, arreglador y director, el músico compartió gran parte de su vida con Susana Rinaldi, además de haber tenido a Aníbal Troilo como padrino artístico.
Según informó Cadena 3, sus restos serán velados este jueves, a partir de las 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba.
Osvaldo Piro nació el 1 de enero de 1937 en el barrio porteño de La Paternal y se formó en la música desde muy pequeño. Debutó a los 15 años en la orquesta de Ricardo Pedevilla y solo un año después ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi.
Compositor de temas como Azulnoche y Octubre, recorrió el mundo llevando el tango a lo más alto y a los lugares más impensados como Finlandia o Japón, sólo por mencionar algunos países en los cuales se presentó a lo largo de su carrera. En Suecia dirigió en la Academia de Música de Estocolmo.
En la década del '60 se enamoró de la provincia de Córdoba y decidió radicarse allí, donde compuso música para teatro y cine. Fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, entre los años 1994 y 2000) y de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, entre 2003 y 2009). Entre los años 2001 y 2004 condujo un programa en Radio Nacional.
