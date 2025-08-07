Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores

Un hombre de 51 años murió por el choque de dos camiones en el kilómetro 402 de la autopista Rosario-Córdoba. La tragedia convocó a las fuerzas de seguridad y personal de salud, a la vez que inició investigaciones para saber qué pasó.

De acuerdo a la información de medios locales, el accidente vial ocurrió entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe), donde el damnificado, que conducía un Scania, impactó contra otro vehículo de carga que transitaba en el mismo sentido.

El otro rodado implicado viajaba desde Brasil, cuyo conductor sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital Marcos Suárez, nosocomio en el que permanecía internado en observación.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la calzada se encontraba reducida por el operativo de las fuerzas federales.