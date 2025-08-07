La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal: más de 30 manteros acordaron la regularización

Una de las principales quejas de los vecinos del Parque Saavedra apuntan al descontrol de la venta ilegal. Es por eso que en medio el reciente anuncio sobre la reconversión de ese espacio público, la Municipalidad de La Plata avanzó en las negociaciones con grupos de vendedores ambulantes y llegaron a un acuerdo: adhirieron al programa de reconversión propuesto para regularizar su actividad y desarrollarla en el marco de las normas vigentes.

El entendimiento entre el sector y la comuna se enmarca en la continuidad del Programa de Reconversión de la Venta en la Vía Pública, una iniciativa ya consolidada que da respuesta a esta problemática, promoviendo el fortalecimiento productivo y su ordenamiento territorial.

Venta ilegal: qué propone el municipio

A partir de los primeros 32 firmantes durante el primer día de adhesión, los vendedores se comprometieron a liberar el espacio público del mencionado pulmón verde, donde ya se iniciaron las obras de reconstrucción, tal como informó ayer eldia.com.

Mediante el programa se les ofreció dos alternativas: capacitación laboral en oficios y la relocalización en paseos de compras.

Cabe destacar que la Municipalidad de La Plata ya implementó este programa en las Plazas San Martín, Italia y Rocha, como así también sobre los centros comerciales de Avenida 7, calle 8, 12, Diagonal 74, Diagonal 80 y las calles adyacentes a la zona céntrica de la capital bonaerense.

Como complemento a la relocalización, se implementó en la ciudad el Circuito de Compras Capital, una serie de espacios instalados en galerías y paseos comerciales que se encontraban abandonados.

El recorrido incluye el Paseo de Compras Meridiano V (71 y 18), El Ayuntamiento (1 entre 47 y 48), la ⁠Galería Apolo (7 entre 45 y 46), la ⁠Galería Malvinas (49 entre 8 y 9) y el ⁠Pasaje 8 bis (50 entre 8 y 9).