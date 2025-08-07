Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal: más de 30 manteros acordaron la regularización

Se completó el relevamiento de los puesteros y más e 30 vendedores ambulantes ya aceptaron la propuesta de la Comuna

La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal: más de 30 manteros acordaron la regularización
7 de Agosto de 2025 | 12:22

Escuchar esta nota

Una de las principales quejas de los vecinos del Parque Saavedra apuntan al descontrol de la venta ilegal. Es por eso que en medio el reciente anuncio sobre la reconversión de ese espacio público, la Municipalidad de La Plata avanzó en las negociaciones con grupos de vendedores ambulantes y llegaron a un acuerdo: adhirieron al programa de reconversión propuesto para regularizar su actividad y desarrollarla en el marco de las normas vigentes.

El entendimiento entre el sector y la comuna se enmarca en la continuidad del Programa de Reconversión de la Venta en la Vía Pública, una iniciativa ya consolidada que da respuesta a esta problemática, promoviendo el fortalecimiento productivo y su ordenamiento territorial. 

Venta ilegal: qué propone el municipio

A partir de los primeros 32 firmantes durante el primer día de adhesión, los vendedores se comprometieron a liberar el espacio público del mencionado pulmón verde, donde ya se iniciaron las obras de reconstrucción, tal como informó ayer eldia.com.

Mediante el programa se les ofreció dos alternativas: capacitación laboral en oficios y la relocalización en paseos de compras.

Cabe destacar que la Municipalidad de La Plata ya implementó este programa en las Plazas San Martín, Italia y Rocha, como así también sobre los centros comerciales de Avenida 7, calle 8, 12, Diagonal 74, Diagonal 80 y las calles adyacentes a la zona céntrica de la capital bonaerense. 

Como complemento a la relocalización, se implementó en la ciudad el Circuito de Compras Capital, una serie de espacios instalados en galerías y paseos comerciales que se encontraban abandonados.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense

LE PUEDE INTERESAR

La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 

El recorrido incluye el Paseo de Compras Meridiano V (71 y 18), El Ayuntamiento (1 entre 47 y 48), la ⁠Galería Apolo (7 entre 45 y 46), la ⁠Galería Malvinas (49 entre 8 y 9) y el ⁠Pasaje 8 bis (50 entre 8 y 9).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Así quedará el Parque Saavedra tras la reconstrucción: una por una, las obras previstas

La Plata: anunciaron la reconstrucción de la Plaza España

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense

La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 

Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito

Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Deportes
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Policiales
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla