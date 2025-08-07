Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

El infierno por una foto: la historia de una joven de La Plata y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

El infierno por una foto: la historia de una joven de La Plata y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
7 de Agosto de 2025 | 15:14

Escuchar esta nota

Catalina Maluendez tenía 14 años cuando una simple acción —una captura de pantalla— cambió su vida por completo. Como muchas adolescentes de su generación, chateaba con el chico que le gustaba. En un intercambio cotidiano en Snapchat, él le pidió una foto íntima y ella accedió, creyendo que la imagen desaparecería automáticamente. Pero no fue así.

Al recibir la notificación de que él había tomado una captura, Catalina sintió el primer escalofrío. Él intentó tranquilizarla: “Es para mí, quedate tranquila”. Sin embargo, la imagen terminó viralizándose en redes sociales y grupos de amigos del adolescente, jugador de un club muy importante de La Plata. Así comenzó un calvario digital.

“Me empezaron a llegar cataratas de mensajes, la mayoría anónimos. Insultos, amenazas y comentarios sexuales, incluso de hombres grandes que ni conocía”, relató Catalina en una entrevista con La Nación. “Me dio mucho miedo. Era todo muy fuerte para una chica de 14”.

La violencia sexual digital que sufrió fue devastadora. A los insultos y el acoso se le sumó una culpa que la paralizó: sintió que había sido su culpa por mandar esa foto. Borraba mensajes o los releía en silencio. Nadie lo sabía. Ni su familia, ni sus amigas, ni sus docentes. “Lo tuve que atravesar sola”, reconoció.

Pasaron años hasta que Catalina pudo entender que había sido víctima de una forma de violencia de género: la difusión no consentida de imágenes íntimas, también conocida como violencia sexual digital. Recién a los 18 años encontró la fuerza para hablar. Conoció a otras chicas que pasaron por lo mismo y, juntas, fundaron el proyecto Fuerza Activa, con el que recorren escuelas para brindar talleres de prevención y contención.

En diciembre de 2024, Catalina participó de una charla TED-Ed, donde compartió su experiencia ante cientos de jóvenes. Fue en ese momento —frente al micrófono y las cámaras— que su familia se enteró por primera vez de lo que había vivido. Su amiga Delfina Bellagamba, clave en su proceso de sanación, la acompañó desde el primer día en que pudo contar su historia. “Después de que pudo ponerlo en palabras, la veo superlibre”, contó.

LE PUEDE INTERESAR

Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba

Catalina hoy tiene 20 años, estudia Comunicación Social y es referente en temas de violencia digital. Reflexiona sobre su adolescencia marcada por la hipersexualización: “En redes me exponía muchísimo, lo tenía naturalizado. Era parte del pertenecer”.

“Hablar da resultado”

A pesar del dolor, Catalina transformó su historia en motor de cambio. Hoy, muchos municipios y docentes utilizan su charla TED-Ed como recurso educativo. Su mensaje es claro: la prevención no debe limitarse a decir “no reenvíes”, sino a desnaturalizar prácticas violentas y educar en el respeto.

“Son chicos muy chicos los que ya están naturalizando estas cosas”, advirtió. Por eso, insiste en hablar, incomodar y, sobre todo, acompañar.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Últimas noticias de Policiales

Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata

En julio se aceleró la inflación en CABA y llegó al 2,5%: qué rubros aumentaron e impulsaron la suba

Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"

Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
La Ciudad
Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos
La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
VIDEO.-  ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Deportes
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
Espectáculos
Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla