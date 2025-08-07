El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual

El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió la prisión preventiva para Claudio Contardi, ex pareja de la actriz, debido a las presuntas acciones cometidas por abuso sexual con acceso carnal agravado y causar un grave daño en la salud mental.

Además, según medios televisivos, los peritos de la causa coincidieron en confirmar los abusos registrados cuando ellos eran pareja.

NOTICIA EN DESARROLLO