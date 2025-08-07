Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

El hijo del Cholo y su pareja Eva Bargiela recibieron una noticia que lo hizo tomar una drástica decisión 

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
7 de Agosto de 2025 | 10:52

Escuchar esta nota

La noticia del retiro del fútbol de Gianluca Simeone a los 27 años fue un verdadero impacto. Justo cuando el hijo del Cholo, junto a Eva Bargiela, atraviesa por el momento más especial de su vida tras anunciar que esperan su primer hijo varón. "Hoy le conocimos la carita al amor de nuestras vidas. Una noticia muy especial, es un bebito", confirmaron con emoción hace algunas semanas.

Lo cierto es que en medio del gran presente de la pareja se conoció cuál es la drástica decisión que tomó el joven futbolista con respecto a su futuro laboral: Gianluca deja su carrera de futbolista profesional para comenzar una nueva etapa como representante de jugadores.

Gianluca se desempeñaba como delantero en el Rayo Majadahonda, de la segunda división de España, y antes del nacimiento de su hijo optó por colgar los botines y encarar una nueva faceta laboral. Esta decisión estaría enmarcada en su deseo de instalarse definitivamente en la Argentina junto a su pareja mientras se preparan para el nacimiento del bebé.

La noticia del embarazo fue dada primero por un festejo de gol de Gianluca metiendo la pelota por debajo de la camiseta y haciendo la seña de un chupete con su dedo en claro gesto de que sería papá. Luego fue la modelo y el futbolista, quienes se conocieron en un evento en diciembre de 2023, confirmaron la linda noticia a través de las redes sociales al mostrar la primera imagen de la ecografía del bebé en Instagram.

"Emocionados", dijo la mujer de Gianluca Simeone

"Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo. Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)", describió la modelo a pura emoción en la publicación.

LE PUEDE INTERESAR

"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

LE PUEDE INTERESAR

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Ante un video con collage de imágenes familiares donde estaba ausente la madre de Gianluca, Carolina Baldini, lo que despertó algunos rumores de cortocircuitos, Eva Bargiela aclaró en comunicación con Sálvese Quien Pueda (América Tv): "Realmente con Carolina tengo la mejor. Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros estábamos en Madrid y pensamos en realmente compartir con las hermanitas de Gianluca y los que están en España porque nos venimos para Argentina y los que están en España no van a poder ser parte de ningún momento especial, esa es la realidad. Va a estar en un montón de momentos Carolina y la otra parte de la familia lamentablemente no va a poder estar. Mi otra hermana tampoco está en el video porque estaba trabajando”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de Deportes

"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
La Ciudad
VIDEO. ¡Insólito! Un zorro suelto atravesó el centro de La Plata y terminó en el patio de la Legislatura bonaerense
La feria de la Asociación Civil de Arana que funciona hace 15 años y ofrece los mejores productos a los vecinos 
Orgullo: los expertos de La Plata que siguen de cerca una rara epilepsia y realizan monitoreo gratuito
Tres zonas de Abasto ya tienen asfalto nuevo
VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30
Policiales
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Política y Economía
"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
General Paz: la Provincia licitó obras de agua potable para Loma Verde
Inflación en julio: fuerte suba de frutas y verduras, pero la canasta básica casi no varió
Tandil: denuncian recorte de coberturas en IOMA tras la llegada de la nueva gerenciadora
El CEO de Mirgor aseguró que con una reforma laboral tomarían más trabajadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla