Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

El hijo del Cholo y su pareja Eva Bargiela recibieron una noticia que lo hizo tomar una drástica decisión
Escuchar esta nota
La noticia del retiro del fútbol de Gianluca Simeone a los 27 años fue un verdadero impacto. Justo cuando el hijo del Cholo, junto a Eva Bargiela, atraviesa por el momento más especial de su vida tras anunciar que esperan su primer hijo varón. "Hoy le conocimos la carita al amor de nuestras vidas. Una noticia muy especial, es un bebito", confirmaron con emoción hace algunas semanas.
Lo cierto es que en medio del gran presente de la pareja se conoció cuál es la drástica decisión que tomó el joven futbolista con respecto a su futuro laboral: Gianluca deja su carrera de futbolista profesional para comenzar una nueva etapa como representante de jugadores.
Gianluca se desempeñaba como delantero en el Rayo Majadahonda, de la segunda división de España, y antes del nacimiento de su hijo optó por colgar los botines y encarar una nueva faceta laboral. Esta decisión estaría enmarcada en su deseo de instalarse definitivamente en la Argentina junto a su pareja mientras se preparan para el nacimiento del bebé.
La noticia del embarazo fue dada primero por un festejo de gol de Gianluca metiendo la pelota por debajo de la camiseta y haciendo la seña de un chupete con su dedo en claro gesto de que sería papá. Luego fue la modelo y el futbolista, quienes se conocieron en un evento en diciembre de 2023, confirmaron la linda noticia a través de las redes sociales al mostrar la primera imagen de la ecografía del bebé en Instagram.
"Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo. Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)", describió la modelo a pura emoción en la publicación.
Ante un video con collage de imágenes familiares donde estaba ausente la madre de Gianluca, Carolina Baldini, lo que despertó algunos rumores de cortocircuitos, Eva Bargiela aclaró en comunicación con Sálvese Quien Pueda (América Tv): "Realmente con Carolina tengo la mejor. Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros estábamos en Madrid y pensamos en realmente compartir con las hermanitas de Gianluca y los que están en España porque nos venimos para Argentina y los que están en España no van a poder ser parte de ningún momento especial, esa es la realidad. Va a estar en un montón de momentos Carolina y la otra parte de la familia lamentablemente no va a poder estar. Mi otra hermana tampoco está en el video porque estaba trabajando”.
