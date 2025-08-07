Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta

La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
La propuesta la hizo el propio Riquelme al presidente del Pincha
La dirigencia de Boca ofreció 2,5 millones de dólares y ceder sin cargo y sin opción al defensor Marcos Rojo a cambio del volante de Estudiantes Santiago Ascacíbar.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada ya que el Pincha está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.
La consulta fue realizada por el presidente xeneize Juan Román Riquelme, quien se comunicó telefónicamente con su par de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien no quedó conforme con la oferta.
Esto se debe, en parte, a que el volante es muy difícil reemplazar y tiene un rol clave en el equipo que deberá jugar frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.
Tras conocerse la respuesta de Estudiantes, Rojo, a quien se le vence el contrato en diciembre, continuará entrenándose al margen del plantel de Boca, junto con los defensores Christian Lema y Marcelo Saracchi, también marginados del equipo titular.
