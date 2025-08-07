Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- San Cayetano moviliza a La Plata: los fieles piden por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30

Cientos de fieles se acercan al Santuario San Cayetano de La Plata para celebrar al patrono del pan y del trabajo. El cronograma de la festividad.

7 de Agosto de 2025 | 09:14

Desde anoche, cientos de fieles de la ciudad de La Plata y alrededores celebran este jueves 7 de agosto la festividad de San Cayetano, el Santo Patrono del Pan y el Trabajo. Los festejos comenzaron ayer miércoles a la medianoche y se extenderán durante toda la jornada de hoy con misas a cada hora.

Todo comenzó ayer, alrededor de las 20:00 hs, cuando los feligreses se convocaron en la parroquia San Benito de 200 entre 43 y 44, en Lisandro Olmos, para marchar en peregrinación por avenida 44 hasta el Santuario San Cayetano emplazado en la intersección con calle 30.

Esta celebración arraiga profundamente en la cultura argentina, especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes ven en San Cayetano un símbolo de esperanza y protección. Durante la jornada de hoy habrá misas a las 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 y 21:00 horas.

En una entrevista con el móvil del Diario EL DIA, una fiel, comentó: "Soy de agradecer, porque desde los 18 años que laburo y nunca me faltó el trabajo". 

Por otro lado, Juan Diego que estaba en las inmediaciones de donde se desarrollan los festejos, comentó: "San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo. Yo soy de Colombia, pero fue muy linda la experiencia de caminar ayer a la noche".

Sobre como están las personas en un contexto de crisis económica en el país, también explicó: "En el brillo de las personas que están, siempre hay un reflejo de la esperanza. Yo creo que el pueblo argentino nunca pierde la esperanza, porque Dios es la esperanza que nos mantiene vivo. Tal vez hay gente que no cree y siempre se acerca, para sembrar esa semilla de esperanza. A la tarde, las misas se van a celebrar afuera y va a venir el Arzobispo. Lo que a Dios le pidamos, siempre lo multiplica".

En tanto, a partir de las 18:00, bajo el lema “Con San Cayetano celebramos la dignidad del trabajo”, la comunidad está invitada a participar de la tradicional procesión con la imagen del santo, que recorrerá las calles cercanas al templo, con oraciones por los distintos sectores del trabajo.

A las 19 horas, Monseñor Carrara presidirá la Santa Misa, ofreciendo una oración especial “por el trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador y el poder llevar el pan a la mesa de los hijos”. Asimismo, durante toda la jornada la avenida 44 permanecerá cerrada al tránsito desde calle 29 a calle 30.

Colecta para vecinos de La Plata

Durante la colecta se podrán acercar alimentos no perecederos, destinados a personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad. Al finalizar la celebración, los sacerdotes realizarán la bendición de manos a todos los trabajadores presentes.

Además, durante toda la jornada, el Santuario será templo indulgenciado, por lo que quienes lo visiten cumpliendo con las condiciones dispuestas por la Iglesia podrán ganar indulgencias plenarias, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza (cf. Decreto N° 107/2025).

 

