Cuenta DNI subió la tasa de interés de sus plazos fijos al 39%: cuánto rinde en un mes si depositas $1.000.000

La billetera digital de Banco Provincia sigue sumando herramientas que acercan el mundo financiero a toda la comunidad. A pocos días de haber incorporado la posibilidad de invertir en plazos fijos desde la app, la respuesta fue inmediata: en solo tres días se realizaron más de 15 mil plazos fijos por un monto total de 17.800 millones de pesos. Hoy Cuenta DNI volvió a subir la tasa de interés especial por lanzamiento del 36% al 39% anual.

Esta nueva funcionalidad está disponible para todas las personas usuarias, incluso jóvenes desde los 13 años y permite realizar inversiones a 30, 60 y 90 días, de manera simple, segura y sin necesidad de conocimientos técnicos. Además, los plazos fijos no tienen renovación automática, lo que brinda mayor flexibilidad en la gestión del ahorro.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos fomentando la inclusión financiera, acercando una opción de inversión simple y segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

La opción para constituir plazos fijos se encuentra en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes estaba el botón de “Recargar transporte”, ahora integrado con “Recargar celular”. Esto garantiza una experiencia de uso intuitiva y accesible para toda la comunidad.