La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el un distrito bonaerense
La Cámara Nacional electoral ordenó "dejar sin efecto" los cambios de lugares de votación que dispuso el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El fallo afecta, hasta acá, solo al territorio de La Matanza, pero con un impacto como se sabe importantísimo ya que el distrito más popular de la Provincia tiene 1.200.368 electores, de los cuales 1.057.458 son nativos y 142.910 son extranjeros.
EN DESARROLLO
