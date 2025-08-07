Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"

Pablo Lescano y su grupo Damas Gratis tuvieron que suspender su show en el Movistar Arena de Bogotá, en Colombia, por una batalla campal que se originó en el lugar y que derivó en la muerte de una persona y de cinco heridos.

El músico se expresó en sus redes sociales y se mostró muy conmovido por lo ocurrido en su show. "Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón", dijo el cantante.

Lescano expresó que se encuentra "muy triste por todo lo sucedido" y no dudó en compartir mensajes de sus fans que lamentaron que no pudiera presentarse en Bogotá.

Lo que no aclaró Pablo Lescano es si reprogramará el show ni cuándo sería. El músico ya tiene previstos otros recitales en Estados Unidos. Estará el 7 de agosto en Miami, el 8 en Nueva York y el 9 en Virginia.



