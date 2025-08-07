Un preso se escapó de una cárcel de La Plata

En las últimas horas, se conoció la noticia de que un preso alojado en la Unidad Nº12 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), escapó y se dio a la fuga del establecimiento ubicado en la calle 501 entre 140 y 148, en la localidad de Gorina. Las autoridades lo buscan intensamente.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA , contaron que todo sucedió durante la jornada de ayer miércoles, donde los custodios del SPB no lograron capturar al implicado que pudo huir corriendo dejando a los guardias atrás. La fuga del interno se habría concretado a pie y se desconoce si contaba con más cómplices en el lugar. Sin embargo, en los alrededores del penal y en la zona, se montó un amplio operativo policial para dar con él.

Cabe mencionar que el preso ahora prófugo de la justicia, estaba alojado en el régimen abierto, cumpliendo una condena de 16 años por robo agravado, informaron las fuentes a este medio. El caso generó una enorme preocupación entre las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, abocadas a la búsqueda del sujeto.

Por último, tras es el escape serán investigados y sumariados guardia cárceles y oficiales del SPB, que estaban a cargo de la custodia. También investigarán si hubo negligencia o colaboración directa para facilitar el escape.

Sobrepoblación carcelaria y lo que pasa en La Plata

Por debajo de una interna política, asoma el problema creciente de la sobrepoblación carcelaria en Buenos Aires. Según datos oficiales, a 31 de octubre había 2.365 personas detenidas en comisarías y alcaidías, lo que supone un aumento del 136% en los últimos dos años. Estos espacios están pensados para detenciones transitorias, pero debido a la falta de espacio en las cárceles actuales, se vuelven permanentes. La Plata, que cuenta con varios complejos penitenciarios, incluyendo los del partido de Magdalena, no es la excepción.

En un reciente informe que recibió la Asociación Civil de Penalistas Litigantes Independientes, que preside el abogado Damián Barbosa, como entidad inscripta en el registro de organizaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se estableció la cantidad de internos que hay en cada uno de estos centros de alojamiento para personas en conflicto con la ley.

De ese documento, al 12 de julio del 2024, se conoció que en el Complejo Penitenciario de Olmos hay 3.647 personas privadas de la libertad. En la Unidad 1 son 2.691; en la Unidad 22, 46; en la Unidad 25, 138 y en la Unidad 26, 772.

Por su parte, agrega el complejo penitenciario de Magdalena, donde hay 4.320 reclusos, repartidos de la siguiente manera: 1.345 en la Unidad 28; 1.884 en la Unidad 35; 838 en la Unidad 36 y 253 en la Unidad 51, que es de mujeres.

Asimismo, en las unidades de mujeres Nº 8 y Nº 33, hay 260 y 256 presas respectivamente (en el segundo caso se incluyen 45 mujeres madres y embarazadas); en la Unidad 9, 2059 internos; en la Unidad 10, 177; en la Unidad 12, 217; en la Unidad 18, 723; en la Unidad 34, 467; en la Unidad 45, 517 y en el Anexo, 36; lo que hace un total de 4712.

Es decir, en todos los penales vinculados al Departamento Judicial La Plata, entre procesados y condenados, sin contar eso sí los establecimientos de alcaidías y mucho menos las comisarías, hay un estimativo de 12.679 personas privadas de libertad.