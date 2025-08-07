Un preso se escapó de una cárcel de La Plata

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Uno por uno: así votaron los diputados el Financiamiento Universitario, en una noche negra para el Gobierno
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle trabajo a San Cayetano
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Los números de la suerte del jueves 7 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El interno alojado en la Unidad 12 de Gorina logró escapar y ahora es intensamente buscado por las autoridades
Escuchar esta nota
En las últimas horas, se conoció la noticia de que un preso alojado en la Unidad Nº12 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), escapó y se dio a la fuga del establecimiento ubicado en la calle 501 entre 140 y 148, en la localidad de Gorina. Las autoridades lo buscan intensamente.
Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo sucedió durante la jornada de ayer miércoles, donde los custodios del SPB no lograron capturar al implicado que pudo huir corriendo dejando a los guardias atrás. La fuga del interno se habría concretado a pie y se desconoce si contaba con más cómplices en el lugar. Sin embargo, en los alrededores del penal y en la zona, se montó un amplio operativo policial para dar con él.
Cabe mencionar que el preso ahora prófugo de la justicia, estaba alojado en el régimen abierto, cumpliendo una condena de 16 años por robo agravado, informaron las fuentes a este medio. El caso generó una enorme preocupación entre las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, abocadas a la búsqueda del sujeto.
Por último, tras es el escape serán investigados y sumariados guardia cárceles y oficiales del SPB, que estaban a cargo de la custodia. También investigarán si hubo negligencia o colaboración directa para facilitar el escape.
Por debajo de una interna política, asoma el problema creciente de la sobrepoblación carcelaria en Buenos Aires. Según datos oficiales, a 31 de octubre había 2.365 personas detenidas en comisarías y alcaidías, lo que supone un aumento del 136% en los últimos dos años. Estos espacios están pensados para detenciones transitorias, pero debido a la falta de espacio en las cárceles actuales, se vuelven permanentes. La Plata, que cuenta con varios complejos penitenciarios, incluyendo los del partido de Magdalena, no es la excepción.
LE PUEDE INTERESAR
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
En un reciente informe que recibió la Asociación Civil de Penalistas Litigantes Independientes, que preside el abogado Damián Barbosa, como entidad inscripta en el registro de organizaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se estableció la cantidad de internos que hay en cada uno de estos centros de alojamiento para personas en conflicto con la ley.
De ese documento, al 12 de julio del 2024, se conoció que en el Complejo Penitenciario de Olmos hay 3.647 personas privadas de la libertad. En la Unidad 1 son 2.691; en la Unidad 22, 46; en la Unidad 25, 138 y en la Unidad 26, 772.
Por su parte, agrega el complejo penitenciario de Magdalena, donde hay 4.320 reclusos, repartidos de la siguiente manera: 1.345 en la Unidad 28; 1.884 en la Unidad 35; 838 en la Unidad 36 y 253 en la Unidad 51, que es de mujeres.
Asimismo, en las unidades de mujeres Nº 8 y Nº 33, hay 260 y 256 presas respectivamente (en el segundo caso se incluyen 45 mujeres madres y embarazadas); en la Unidad 9, 2059 internos; en la Unidad 10, 177; en la Unidad 12, 217; en la Unidad 18, 723; en la Unidad 34, 467; en la Unidad 45, 517 y en el Anexo, 36; lo que hace un total de 4712.
Es decir, en todos los penales vinculados al Departamento Judicial La Plata, entre procesados y condenados, sin contar eso sí los establecimientos de alcaidías y mucho menos las comisarías, hay un estimativo de 12.679 personas privadas de libertad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí