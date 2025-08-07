Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos

Con goles de Panaro, figura, y de Torres, Gimnasia fue al descanso venciendo 2 a 0 a Godoy Cruz
El intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, realizaron la apertura de sobres de la licitación para la segunda etapa del plan de restauración y puesta en valor de escuelas de la ciudad.
El acto tuvo lugar este jueves en el Salón Dorado del Palacio Comunal y contó con la presencia de directivos y miembros de la comunidad educativa de las escuelas que serán intervenidas.
“Durante la primera etapa llevamos a cabo mejoras en 80 escuelas y en esta segunda instancia se realizarán obras en 120 establecimientos”, confirmó el intendente Alak; y aseguró: “Con estos trabajos, alcanzaremos un total de 200 instituciones educativas renovadas, lo que representa más de la mitad de los 300 colegios que hay en La Plata”.
“Felizmente podemos decir que cambiamos la tendencia que se daba años anteriores en La Plata, ya que ahora el 100% de los recursos asignados por la Provincia para educación, el Municipio los destina a educación”, subrayó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; y la diputada provincial, Lucía Iañez.
Por su parte, Pablo Urquiza valoró: “Queremos transmitirles que hoy renovamos un compromiso que hemos asumido desde la llegada de Julio Alak a la intendencia, un compromiso lleno de promesas que se han hecho realidad”; y reflexionó: “La gestión en materia de infraestructura educativa ha tomado un nuevo impulso, por eso este acto es una muestra más y hoy el municipio y la provincia asumen el desafío de poner en marcha 120 nuevas obras”.
El plan, que contempla una inversión superior a los $9.800 millones, abarcará una intervención integral sobre los edificios escolares existentes con el fin de asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales para el desarrollo pleno de las actividades educativas.
Dado que en la ciudad funcionan cerca de 300 escuelas (98 de nivel inicial, 98 de nivel primario y 100 de nivel secundario), la segunda etapa del plan de obras permitirá que, alcanzando las 200 escuelas en total entre ambas etapas, se hayan puesto en valor dos tercios de los colegios de La Plata.
Las tareas a realizar abarcan un conjunto extenso de rubros que permiten una restauración completa, desde trabajos preliminares y estructurales hasta terminaciones finales y colocación de equipamiento.
Entre los mismos se destacan trabajos preparatorios y movimiento de suelo; obras estructurales, albañilería y tabiquería, aislaciones e impermeabilización; revoques, contrapisos y pisos; cubiertas, techos y zinguería; cielorrasos; carpinterías y herrería; instalación sanitaria y artefactos; instalación eléctrica y artefactos de iluminación; acondicionamiento térmico y seguridad; vidrios y espejos; pinturas y terminaciones; equipamiento escolar y urbano; y accesibilidad.
Participaron también del acto la secretaria de Educación, Paula Lambertini; el secretario General de la Comuna, Norberto Gómez; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la subsecretaria de Educación municipal, Yamila Olariaga; Diego Turkenich, subsecretario de Administración de la cartera educativa bonaerense; y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana.
Las 120 escuelas que abarcará esta segunda etapa están distribuidas en 7 zonas:
ZONA 1
- Los Hornos: ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116.
- Altos de San Lorenzo: EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5.
- Poblet: EP 20.
- Arana: EP 46, JI 974, ES 94.-Parque Sicardi: JI 973, EP 9.
ZONA 2
- Villa Elvira: Jardín de Infantes Municipal Nº 2 Villa Elvira, Jardín Maternal Municipal Ita, Jardín Maternal Municipal Villa Elvira N° 2, EET 5, Jardín de Infantes Municipal Nº 3 Mariquita Sánchez, JI 984, JI 948, EP 121 , Jardín de Infantes Municipal N°8 Villa Elvira, ES 71,ES 54, EP 84, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Barrio Jardín, JI 902, EP 23.
ZONA 3
- Villa Castells: JI 955
- Tolosa: Jardín de Infantes Municipal Nº4, Casa del Niño Paulo Vl, JI 981, EP 124, ES 11 ANEX2, JI 910, JI 932.
- San Carlos: EE 524 "HELEN KELLER", EP 52, ES 68, JI 928.
- José Hernández: JI 953
- Ringuelet: EP 60, ES 69.
- Gorina: ES 37, Jardín Maternal Municipal Federico Maspoli
ZONA 4
- Colonia Urquiza: JI 940, ES 86, EP 57
- Savoia: EP 80, Jardín Maternal Municipal Emmanuel
- El Peligro: JI 990, ES 72, EP 77.
- Melchor Romero: EE 529 , ES 84, Casa del Niño Melchor Romero, EP 75, EET 4.
- Lisandro Olmos: EP 3, EP 63.
- Etcheverry: EP 61.
- Abasto: Casa del Niño Doctor Mariezcurrena, EP 26.
- Los Porteños: Las Banderitas: EP 67
ZONA 5
- City Bell: ES 42, ES 15, ES 4, Jardín Maternal Municipal Luis Tomasello, Jardín Maternal Municipal Islas Malvinas, EP 117, ES 63.
- Villa Elisa: Jardín de Infantes Municipal N° 14 Diego Sappa, ES 67, ES 28, EET 2, EP 24.
- Arturo Seguí: Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 Extensión, EP 32.
- Gonnet: JI 919, JI 907, EP 18, ES 12, Casa del Niño Ricardo Rojas, ES 83.
- El Rincón: Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 El Rincón.
ZONA 6
- Casco urbano: Casa del Niño General Belgrano, EP 19, ES 65, EP 56, ES 66, EE 514, EET 9, EP 15, ES 26, Jardín Maternal Municipal Juan Pestalozzi, Jardín de Infantes Municipal I.D.E.A-S, Escuela de Danzas Clásicas, EP 128, ES 44, EP 11.
ZONA 7
- Casco urbano: ES 27, ES 33, Jardín de Infantes Municipal Nº7 Juan Pestalozzi, JI 914, JI 915, JI 934, JI 917, JI 939, JI 944 JI 952, JI 969, EP 8, EP 1, Casa del Niño Barrio Hipódromo, EE 518, EP 45.
