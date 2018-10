Néstor Garnica en City Bell

| Publicado en Edición Impresa

Este sábado a las 21, en el Club Atlético City Bell, de Cantilo entre 6 y Jorge Bell, el santiagueño Néstor Garnica presentará su más reciente álbum, “Coplas del Violinero”.

“Hoy, a mis 45 años, después de tanto vivir con mi violín, mis coplas, mis discos, me encuentro en esta nueva etapa con una madurez musical que me ha llevado a componer temas que me comprometen, como cantarle al amor y a la vida es lo que me ha dado plenitud para grabar este nuevo álbum.”

Néstor Garnica nació en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero en octubre del 1972.

En 1994 fue becado por la Universidad Nacional de Tucumán para viajar a Alemania donde recorrió diversas ciudades tales como Dusseldorf, Colonia y Bonn. Luego siguió perfeccionándose en Holanda en el Conservatorio de Rotterdam.

Visitó diferentes países de Europa integrando grupos de distintos géneros y estilos musicales, orquestas de cámaras, típicas, como por ejemplo: Orquesta Típica de Tango de Rotterdam; Grupo Mariachi “Tierra Caliente” de Amsterdan y Trío “Caramba” junto con Lucio García (Cuba), Lorenzo Caballero (España), entre otros.

Localidades en venta en Libro 49 (Cantilo e/ 6 y Jorge Bell, City Bell) – Shindu (137 e/ 62 y 63, Los Hornos) – Fogón del Arte (54 n° 632 e/ 8 y 9, La Plata). Informes al (0221) 15 355-6193.