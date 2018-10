Esperan para 2019 un fuerte superávit comercial

| Publicado en Edición Impresa

Según la consultora Ecolatina, el a-ño 2019 permitirá a la Argentina alcanzará un importante superávit comercial de bienes por u$s 3.500 millones que responderá tanto a un aumento de las exportaciones (rondaría el 6% interanual) como a un retroceso de las importaciones (caerían alrededor de 8%)

El trabajo destaca que “por el lado de las ventas externas, la recuperación del sector agropecuario será fundamental. Paralelamente, la mejora en la competitividad cambiaria, mayores saldos exportables a raíz de la recesión y una economía brasilera más pujante con un real fortalecido (estimamos un importante influjo de capitales una vez superado el proceso electoral) explican la recuperación esperada”, sostiene el informe dela consultora.

Asimismo, el estudio arroja que las sensibles mejoras en la producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta ayudarían a sustituir importaciones energéticas e incluso sumarían a las exportaciones (ya hay un pedido de exportación de gas a Chile autorizado y hay otros seis pedidos pendientes de aprobación).

Como contrapartida, el informe agrega que las compras externas se verían golpeadas “por una economía local que no repunta y un tipo de cambio real que no se volverá a apreciar de manera significativa”. En ese marco, estimaron que el saldo del intercambio de bienes cerraría 2019 en terreno positivo, ubicándose en la zona de u$s 3.500 millones.

Por otra parte, el trabajo de la consultora creada por el ex ministro Roberto Lavagna destaca que el superávit comercial de bienes alcanzado en septiembre (que llegó a 314 millones, tras 20 meses consecutivos de déficit), en el acumulado de 2018 el rojo muestra un incremento del 27% interanual, remarcó Ecolatina.

Y destacó que el déficit pasó de u$s 5.100 millones en los primeros nueve meses de 2017 a casi u$s 6.500 millones en lo que va del año.