Felipe Solá: “No quiero ser vice, quiero ser Presidente”

El diputado nacional Felipe Solá se lanzó a la carrera presidencial una semana después de romper con el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, para volver al PJ y admitir que no quiere ser vice, entusiasmado con la idea de competir en una gran interna del peronismo.

“No quiero ser vice, quiero ser Presidente”, reconoció el ex gobernador bonaerense en declaraciones a radio Con Vos. Tan solo siete días después de romper con el Frente Renovador, Solá desafió nuevamente a Massa, otro de los presidenciables para 2019, al sentenciar que una gran interna opositora sería “lo más sano”.

“De abajo para arriba, hay un clamor que dice que la gente no quiere cuatro años más de Macri, por eso nos vamos a seguir juntando para ganarle”, señaló el diputado nacional que acaba de conformar junto con Facundo Moyano, Daniel Arroyo y Fernando Asencio el bloque Red por Argentina.

“Nunca en la vida he choreado un mango ni voy a permitir que nadie que esté en mi círculo lo haga”, sostuvo el ex gobernador bonaerense al hacer un balance de la que fue su gestión al frente del Ejecutivo provincial. Dijo que larelación con Cristina es “futuro” no pasado.