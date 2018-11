Mirá el emotivo mensaje de Robbie Williams a los fans argentinos

"Estoy destrozado. Vamos a tratar de reorganizar para volver", le contó el cantante británico a su público a través de las redes sociales

A través de un video, Robbie Williams les pidió disculpas a los fans argentinos que esperaban verlo en la primera jornada del Personal Fest, cancelada por las lluvias que azotaron Buenos Aires el sábado y que también impidió que se jugara el megaclásico entre Boca y River.

"Después de 12 días esperando, acá estoy, en Buenos Aires. Estoy absolutamente destrozado. Volamos hasta acá para verlos, ha sido tan largo… Vamos a tratar de reorganizar para volver. Obviamente, ahora mismo es muy pronto para decir cuándo va a ser", dijo el británico en el video que publicó en Instagram y filmó en la habitación del hotel donde se estaba hospedando.

"El show no fue cancelado por mí, yo no lo cancelé. Lo hubiese hecho con el clima que había, lo hubiese hecho con los truenos, pero no fue por mí. Fue porque no era seguro. Fue cancelado por la Policía", explicó.

El sábado 10 de noviembre también debían presentarse Zoé, Mercury Rev, Usted Señálemelo, Airbag y Leo García. Sin embargo, ese día, pasadas las 18 horas, desde la cuenta en Twitter del Personal Fest publicaron lo que los fans más temían: "Las tormentas con actividad eléctrica y lluvias que persisten desde comienzos del día en la Ciudad de Buenos Aires no permiten garantizar la correcta realización del festival".