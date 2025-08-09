VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
La agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
La agenda más completa del fútbol infantil en La Plata para este sábado : partidos, ligas y direcciones
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El defensor central Marcos Rojo no podrá disputar el Torneo Clausura 2025 con Racing Club de Avellaneda debido a una restricción reglamentaria de la AFA.
El problema parte en principio de que su salida de Boca Juniors se concretó después del 24 de julio, una fecha clave en el calendario del libro de pases.
Según lo establece el artículo 19.2.4 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes no pueden incorporar jugadores libres que hayan quedado sin contrato luego de esa fecha límite, lo que impide su inscripción para la competencia local.
Evidentemente, el Racing de Diego Milito no tuvo en cuenta estas condiciones reglamentarias a la hora de solicitarle sus servicios al ex defendor de Boca y Estudiantes.
"En el caso de jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha” señala el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA", sostiene el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA
Ante esta situación, tanto el propio Marcos Rojo como el presidente de Racing, Diego Milito, se comunicaron en las últimas horas con la dirigencia de Boca Juniors, con el objetivo de pedir la disolución formal de la rescisión de contrato.
LE PUEDE INTERESAR
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
LE PUEDE INTERESAR
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Esa medida permitiría abrir la puerta a una nueva negociación que cumpla con los requisitos reglamentarios, aunque por ahora no hubo respuesta oficial desde el club xeneize.
Es por eso que para llegar a una salida, será clave lo que decida la institución a cargo de Juan Román Riquelme. Ocurre que en los últimos años el Xeneize no ha tenido demasiado apoyo por parte de los clubes argentinos ante distintas situaciones adversas.
Mientras tanto, Racing lo incluyó provisoriamente en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores, a la espera de la aprobación de la CONMEBOL. Sin embargo, por el mismo motivo, la participación del defensor frente a Peñarol aún está en duda.
La situación genera preocupación en Avellaneda, ya que Rojo fue uno de los refuerzos estrella del mercado y su experiencia es vista como un activo clave para lo que viene. Pero para que pueda competir en el plano local, será necesaria una acción concreta por parte de Boca, que por ahora mantiene el silencio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí