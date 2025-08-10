La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV

Luego de un sábado cargado de clásicos, la agenda deportiva del domingo sigue dándonos buen fútbol con partidos de la Liga Nacional y Primera Nacional desde el mediodía hasta la noche. Además, para los fanáticos de las ruedas, a partir de las 12:45 mientras se preparan el asado, podrán disfrutar del "Desafío de las Estrellas" que nos brinda el Turismo Carretera.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 4

15:00: Barracas vs Aldosivi │ ESPN Premium

17:00: Instituto vs Platense │ TNT Sports

20:00: Argentinos vs Unión │ ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL - FECHA 26

13:30: Atlanta vs San Miguel │ DSPORTS / DGO

15:00: Alvarado vs Güemes (SDE) │ TYC Sports Play

15:30: Dep. Madryn vs San Martín (T) │ TYC Sports Play

15:30: Temperley vs San Telmo │ TYC Sports

15:30: Mitre (SdE) vs Gimnasia (J) │ TYC Sports Play

15:30: Almirante Brown vs Central Norte TYC Sports Play

16:00: Colón vs Agropecuario │ TYC Sports Play

16:30: Chaco For Ever vs Gimnasia (Mdz) │ TYC Sports Play

17:00: Gimnasia y Tiro vs Los Andes │ TYC Sports Play

17:45: Estudiantes (BA) vs Def. Belgrano │ TYC Sports

20:00: Arsenal vs Ferro │ TYC Sports

TURISMO CARRETERA

12:45: Desafío de las Estrellas: Carrera │ TV Pública

