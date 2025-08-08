Ramos Padilla rechazó dar marcha atrás con la modificación de los lugares de votación en La Matanza

El juez federal con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, rechazó hoy dar marcha atrás con la modificación de los lugares de votación en La Matanza, una medida que le había ordenado la Cámara Nacional Electoral ante un pedido del intendente de distrito, Fernando Espinoza.

Ramos Padilla argumento, en un fallo emitido esta noche al que tuvo acceso DIB, que no puede cumplir con la orden de la Cámara porque si se refiere a la elección nacional del 26 de octubre, los padrones no fueron aún publicados, y si lo hace respecto de los comicios del 7 de septiembre, la tarea correspondería a la Junta Electoral, ya que fue el órgano que los publicó.