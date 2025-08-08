Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

El número de víctimas mortales por el fentanilo trepó a 76 y volvieron a realizar allanamientos
Una tragedia sacudió este vierness a la comunidad de Berisso, cuando un incendio destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de dos adultos mayores. El siniestro ocurrió en una finca ubicada en calle 12, entre 149 y 150, número 2439.
Las víctimas fueron identificadas como Gerónima Alegre, de 85 años, y Florentino Fernández, de 76, ambos jubilados y residentes en el lugar.
Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una gran cantidad de humo saliendo de la propiedad. Personal del Comando de Patrullas de Berisso acudió rápidamente y, tras forzar un portón, ingresó al fondo del terreno, donde encontraron la vivienda envuelta en llamas.
Se convocó de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el fuego. Sin embargo, al ingresar, hallaron los cuerpos completamente carbonizados de las dos personas.
Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el lugar y, en estado de shock, pudieron aportar únicamente sus identidades.
En el hecho intervino la UFI N° 17, que inició las actuaciones correspondientes. Desde la fiscalía se dispuso preservar la escena y convocar a peritos de la Policía Científica y de Bomberos de Policía para establecer las causas del siniestro. En caso de que se determine que el fuego no fue intencional, la investigación pasará a la UFI N° 10 de Delitos Culposos.
Las pericias serán clave para esclarecer las circunstancias que rodearon esta tragedia que enluta a Berisso.
