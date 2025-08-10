Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones
Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dos expresidentes del Banco Central dieron visiones opuestas de lo que propuso el presidente. Cuestionamiento jurídico
El presidente Javier Milei anunció dos medidas para “amurallar” el déficit cero y la política monetaria. “Vinimos a arreglar la economía de raíz”, afirmó el mandatario en cadena nacional.
Milei firmará una resolución que le prohibirá al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria. Será publicada este lunes en el Boletín Oficial. También enviará un proyecto de ley para penalizar los presupuesto nacionales que “incurran en déficit fiscal”.
El economista y expresidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, celebró las medidas anunciadas por el presidente Milei en su última cadena nacional, calificándolas como un paso institucional hacia una “nueva Argentina”.
En declaraciones radiales, Redrado resaltó la importancia de garantizar el equilibrio presupuestario y la independencia del Banco Central, pero advirtió que estas medidas, aunque fundamentales, no son suficientes para asegurar el crecimiento económico inclusivo que el país necesita.
“En Argentina, hace dos años que no sabemos con qué contamos ni en qué se gasta”
Además, criticó la falta de alternativas superadoras por parte de la oposición y llamó a enfocarse en la generación de empleo registrado y la atracción de inversiones.
LE PUEDE INTERESAR
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
LE PUEDE INTERESAR
Productores dan apoyo a Milei pero se impacientan por más reformas
Redrado destacó que las propuestas del Gobierno, que incluyen el envío de una ley al Congreso para institucionalizar el equilibrio fiscal y evitar que el Banco Central financie al sector público, representan un cambio estructural.
“Es central para la Argentina del futuro tener un Banco Central que no emita para financiar al sector público, como ocurría en los años del kirchnerismo, donde se imprimían billetes que no servían para llenar el changuito en el supermercado”, afirmó.
En cambio, el economista y expresidente del Banco Central en el kirchnerismo, Alejandro Vanoli, arremetió contra la política económica del presidente Javier Milei calificándola de “un grave error de diagnóstico” por centrarse exclusivamente en el ajuste fiscal mientras ignora la falta de dólares genuinos.
Vanoli cuestionó el anuncio del presidente Milei sobre prohibir al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria, señalando que el gobierno ya incurrió en un aumento significativo de la emisión este año.
“Hubo un aumento de la liquidez que provocó la corrida del dólar hace 10 días. El Banco Central perdió un billón de pesos en julio por operaciones de dólar futuro. Entonces, ¿el presidente se va a prohibir a sí mismo? Son sobreactuaciones, fuegos de artificio”, afirmó.
El economista destacó que el superávit primario actual se logró mediante una “represión del gasto público inédita” con consecuencias negativas a futuro, como la desinversión en infraestructura y rutas, que incrementa costos económicos y riesgos para la salud.
“Es importante tener un Banco Central que no emita para financiar al sector público, como ocurría en los años del kirchnerismo donde se imprimían billetes que no servían para llenar el changuito”
Martín Redrado Expresidente del Banco Central
“No es sostenible. El presidente pone lo fiscal como el centro del problema, pero el gran problema de Argentina es la incapacidad para generar dólares genuinos, no por endeudamiento o blanqueo, sino por exportaciones. Esto lleva décadas, salvo breves momentos históricos”, explicó.
En tanto, el abogado constitucionalista Diego Armesto analizó con dureza las recientes declaraciones del presidente Javier Milei respecto a la meta de déficit cero y la posibilidad de sancionar penalmente a legisladores que aprueben presupuestos con déficit.
“El superávit primario actual se logró mediante una represión del gasto público inédita con consecuencias negativas a futuro, como la desinversión en infraestructura y rutas”
Alejandro Vanoli Expresidente del BCRA
Según el experto, muchas de estas ideas no solo carecen de sustento legal, sino que además ya están contempladas en leyes vigentes. “El primer punto que él dijo que iba a hacer -prohibir que el Tesoro financie el gasto primario- es algo que puede instrumentarse por decreto”, explicó en declaraciones radiales.
Sin embargo, recordó que esta facultad ya está regulada en la Ley 24.156 de Administración Financiera, que prohíbe expresamente esta práctica: “No hace falta inventar nada nuevo, ya existe una norma. El problema es que el Ejecutivo no la cumple: hace dos años que no tenemos presupuesto, lo que le permite manejar las partidas con total discrecionalidad y sin control parlamentario”.
Armesto utilizó una analogía doméstica para graficar la situación: “Si vos y yo somos una familia y decidimos cambiar la heladera o el auto, lo primero que hacemos es ver con qué presupuesto contamos. En Argentina, hace dos años que no sabemos con qué contamos ni en qué se gasta”.
El constitucionalista también se mostró crítico con la segunda propuesta presidencial: enviar un proyecto de ley para penalizar a legisladores que aprueben presupuestos con déficit: “Es pura imaginación. El Ejecutivo no puede limitar las facultades del Congreso ni interferir en otro poder del Estado. Hacerlo sería romper el sistema republicano y los frenos y contrapesos. Es contradictorio: los privilegios parlamentarios nacieron justamente para evitar que el poder castigara a los legisladores opositores”.
Uno de los puntos que más énfasis generó en la charla fue la falta de datos claros y transparentes que respalden las proyecciones oficiales. “¿De dónde sacan que el déficit es del 2,5% o del 3% del PBI? ¿Dónde está el Excel? Sin un presupuesto aprobado, nadie puede verificar cifras ni prioridades de gasto”, planteó.
Martín Redrado Expresidente del Banco Central
Alejandro Vanoli Expresidente del BCRA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí