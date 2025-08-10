¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un sondeo de D'Alessio IROL / Berensztein revela que más del 60% de los bonaerenses rechaza que un funcionario en cargo se presente como candidato y no asuma.
La estrategia de las candidaturas testimoniales, una herramienta a la que el peronismo recurrió en varias elecciones, podría generar un fuerte "voto castigo" en los comicios de este año. Así lo revela una encuesta de la consultora D'Alessio IROL / Berensztein, que midió el humor social en la provincia de Buenos Aires frente a esta práctica.
Según supo Noticias Argentinas, el sondeo encendió las alarmas en el frente "Fuerza Patria", que lleva como candidatos testimoniales a figuras como la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Ante la pregunta "¿Está de acuerdo con que un funcionario que hoy ocupa un cargo ejecutivo sea candidato y, si gana, no asuma?", los resultados del sondeo de D'Alessio IROL / Berensztein fueron contundentes:
Solo un 25,1% se mostró a favor de esta estrategia (15,2% muy de acuerdo y 9,9% algo de acuerdo), mientras que un 13,3% no supo o no contestó.
El rechazo a las candidaturas testimoniales es transversal a todos los espacios políticos. Entre los votantes de Unión por la Patria en 2023, el rechazo llega al 42%, mientras que entre los de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, la cifra se dispara al 82% y 75%, respectivamente.
La encuesta, realizada sobre 1.157 casos en la provincia de Buenos Aires, pone sobre la mesa el riesgo que asume el peronismo al recurrir a esta táctica en un electorado que, según el estudio, se muestra cada vez más crítico y exigente con la dirigencia política.
Para comentar suscribite haciendo click aquí