Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía

¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo

Un sondeo de D'Alessio IROL / Berensztein revela que más del 60% de los bonaerenses rechaza que un funcionario en cargo se presente como candidato y no asuma.

¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
10 de Agosto de 2025 | 08:55

Escuchar esta nota

La estrategia de las candidaturas testimoniales, una herramienta a la que el peronismo recurrió en varias elecciones, podría generar un fuerte "voto castigo" en los comicios de este año. Así lo revela una encuesta de la consultora D'Alessio IROL / Berensztein, que midió el humor social en la provincia de Buenos Aires frente a esta práctica.

Según supo Noticias Argentinas, el sondeo encendió las alarmas en el frente "Fuerza Patria", que lleva como candidatos testimoniales a figuras como la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El rechazo de los bonaerenses

Ante la pregunta "¿Está de acuerdo con que un funcionario que hoy ocupa un cargo ejecutivo sea candidato y, si gana, no asuma?", los resultados del sondeo de D'Alessio IROL / Berensztein fueron contundentes:

  • Muy en desacuerdo: 50,2%
  • Algo en desacuerdo: 11,4%
  • Total en desacuerdo: 61,6%

Solo un 25,1% se mostró a favor de esta estrategia (15,2% muy de acuerdo y 9,9% algo de acuerdo), mientras que un 13,3% no supo o no contestó.

El rechazo a las candidaturas testimoniales es transversal a todos los espacios políticos. Entre los votantes de Unión por la Patria en 2023, el rechazo llega al 42%, mientras que entre los de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, la cifra se dispara al 82% y 75%, respectivamente.

La encuesta, realizada sobre 1.157 casos en la provincia de Buenos Aires, pone sobre la mesa el riesgo que asume el peronismo al recurrir a esta táctica en un electorado que, según el estudio, se muestra cada vez más crítico y exigente con la dirigencia política.

LE PUEDE INTERESAR

Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios

LE PUEDE INTERESAR

“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple

Los Tilos sigue haciendo historia en el Top 12

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral
Últimas noticias de Política y Economía

Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios

“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
De genes y jeans: detrás del escándalo de la publicidad de Sydney Sweeney
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Deportes
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
La Bombonera habló: de la euforia inicial, a los silbidos para el equipo
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla