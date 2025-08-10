Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

“Este es el romance del Aniceto y la Francisca...”

10 de Agosto de 2025 | 03:26
MÚSICA

Coro de Niñxs.- Hoy a las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el conjunto coral infantil que dirige Mónica Dagorret brindará obras sacras de, entre otros, César Franck y Léo Delibes. Entrada gratuita con reserva online.

Circuito Coral Platense.- Hoy a las 16.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, concierto con la participación del Coro de Niños Cantores de Córdoba, dirigido por Santiago Serna y el Coro Juvenil Mixto dirigido por María Luz Salinas, ambos pertenecientes al Instituto Superior Domingo Zipoli. Serán recibidos por el Coro Municipal de Personas Mayores dirigido por Raúl Salvatierra, con preparación vocal de María José Liuzzi. Entrada libre y gratuita.

Guillermo Saidón.- Hoy a las 18 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el pianista. Interpretará obras de Bach, Mozart, Mendelssohn y Chopin. Entrada libre y gratuita.

Festival folclórico.- Hoy a las 14 en el gimnasio Juan B. Justo, 32 y 169, Berisso, se presentan Fiore Ayllon Grupo, Los Hermanos Herrera, Juncal y Ceferino Céspedes.

Titanes en el Swing.- Hoy a las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

La Peña Criolla.- Hoy a las 12.30 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presentan: Nelly Pacheco, La Típica Santiagueña y Andre Camaño.

DANZA

Próximo movimiento!.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, ciclo de danza con Symphony (Laura Cucchetti), Una Cajita de Fanzines. Lecturas en movimiento (Marina Lanfranco y Aurelia Osorio), Grito Colectivo: Memoria!, CAFI Escuela de Danzas Tradicionales «José Hernández», Tu nombre ya no es una palabra (Diana Rogovsky).

CINE

Solaris.- Hoy a las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Andrei Tarkovski en el marco del ciclo Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante.

Una muerte silenciosa.- Hoy a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Sebastián Schindel.

Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio, en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm. Entrada gratuita.

El casero.- Hoy a las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Matías Luchessi.

Popular tradición de esta tierra.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Mariano Llinás en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

TEATRO

El pabellón de los millennials.- Hoy a las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Diego Biancoto.

El principio de Arquímedes.- Hoy a las 18.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Josep María Miró con dirección de Sara Mon.

Bye Bye.- Hoy a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, comedia con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

Los sirvientes.- Hoy a las 19 en El altillo del Sur, 1 casi 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Rayuela.- Hoy a las 19 en Dynamo, 17 y 68.

¿Cómo estarán mis helechos?.- Hoy a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Cuánto vale una heladera.- Hoy a las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

INFANTIL

Aladín.- Hoy a las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, con dirección de Leo Ringer.

Digital Circo.- Hoy a las 16 en 10 entre 46 y 47.

Festival Día del Niño.- Hoy desde las 14 en Plaza Moreno, 12 y 50, se presentan Los Cazurros, La Cirquesta y Canticuenticos.

 

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

