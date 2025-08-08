A pocas semanas de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, desembarcaría nuevamente en La Plata para encabezar un acto político clave que marcará el inicio formal de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes libertarias, le confirmaron a EL DIA que el evento se realizará en el microestadio del Club Atenas, ubicado entre las calles 13 entre 58 y 59, donde Milei estará acompañado por referentes y militantes del espacio, así como por integrantes de la alianza con el PRO. La convocatoria busca mostrar la unidad del espacio y consolidar la estrategia electoral en un territorio fundamental para la disputa política bonaerense.

Este será el segundo desembarco de Milei en la capital provincial en menos de dos meses. A fines de junio, el economista y diputado nacional había participado del Congreso de La Libertad Bonaerense, celebrado en el Salón Vonharv de Gonnet, donde asistieron alrededor de 1.200 referentes políticos y técnicos. Allí se delineó la agenda política que La Libertad Avanza llevará adelante en la provincia.

Con un clima electoral cada vez más tenso y fragmentado, la llegada de Milei a La Plata promete ser uno de los eventos políticos destacados de las próximas semanas en la provincia.