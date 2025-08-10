¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Luego de quedar vacante por tercera semana consecutiva, el Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000. Es que el jueves salió la nueva tarjeta gratis junto a la edición impresa del diario EL DIA. Además, desde el viernes y hasta el martes inclusive salen los números.
LOS NÚMEROS DE ESTE DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025
¿CÓMO JUGAR AL CARTONAZO?
Jugar y ser parte del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.
Ahora, la tarjeta se entrega los jueves y de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.
Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).
Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.
Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.
