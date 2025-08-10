Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

El fin de semana en La Plata y alrededores cierra con niebla y con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con neblinas en la madrugada y mañana, y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 4 grados de mínima y 17 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 5 y 19 grados.

El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.