El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Escuchar esta nota
El fin de semana en La Plata y alrededores cierra con niebla y con bajas temperaturas, pero con buen tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con neblinas en la madrugada y mañana, y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 4 grados de mínima y 17 de máxima.
Para el lunes, en tanto, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre 5 y 19 grados.
El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado, acompañado por marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
LE PUEDE INTERESAR
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
SÁB: Cielo despejado o algo nublado, muy frío a fresco.— Clima La Plata (@ClimaMLP) August 9, 2025
1°C/14°C
DOM: Soleado, muy frío a fresco. Nieblas matinales.
4°C/16°C
LUN: Cielo algo a parcial nublado, frío a fresco. Vientos leves del noroeste.
5°C/17°C
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí