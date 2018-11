San Carlos visita a El Porvenir con la necesidad de un triunfo para arrimarse a la punta

El Celeste puede acortar la brecha respecto de Armenio en caso de ganar en Gerli. En principio, el once titular iría sin modificaciones

Con la mirada puesta en conseguir una nueva victoria, Villa San Carlos se presenta esta tarde en la localidad bonaerense de Gerli, para enfrentar desde las 17 y con el arbitraje de Juan Pafundi, a El Porvenir, en el partido que cerrará la 16º fecha del torneo de Primera C.

El Celeste viene realizando una campaña que ilusiona. Se ubica en la sexta posición, y en caso de obtener esta tarde los tres puntos, alcanzaría la tercera ubicación, quedando a sólo cuatro unidades del líder de la competencia, Deportivo Armenio.

Pero más allá de las posibilidades, San Carlos, primero, tendrá que sortear a El Porvenir, un equipo que viene en alza, y que arrastra cinco partidos sin perder.

Seguramente, el equipo de Gerli le ofrecerá cierta resistencia a los de Berisso, ya que hay en juego tres puntos importantes para sus aspiraciones.

El entrenador David Castellano quedó conforme con la actuación de sus dirigidos en el último partido, y es probable que ponga en cancha a los mismos jugadores que igualaron con Ituzaingó (1-1).

JUEGAN AL MISTERIO

Por el lado de San Carlos, todo es un verdadero misterio. Porque ni el entrenador ni el entorno del propio Miguel Angel Restelli quieren dar, al menos, una probable formación para esta tarde. Por lo que se supo, en la semana, el técnico probó diversas variantes, pero del equipo, nada de nada.

Se supone que, de no mediar contratiempos, los once elegidos serían los mismos que vencieron en la fecha pasada a San Martín de Burzaco, aunque no se descarta que pueda haber algún cambio, que se conocerá, como siempre, al comienzo del partido.