Quejas por ruidos molestos en 53 entre 3 y 4

Vecinos de un centro cultural de 53 entre 3 y 4, en el que se realizan festejos de carnaval protestaron ayer por los intensos ruidos molestos. “Estuvieron inspectores de Control Urbano pero no lograron disminuir los niveles de contaminación sonora. Dejaron que todo siga su curso y estuvimos con las molestias hasta las 3 de la madrugada. Mucha gente no pudo descansar para ir a trabajar. Estamos preocupados porque las autoridades no hacen cumplir las normas”, apuntaron.