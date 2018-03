San Luis metió un triunfazo en La Docta ante el subcampeón

El equipo de nuestra ciudad logró una categórica victoria por 48 a 10 y además lo hizo con punto bonus ya que se anotó con seis tries

En el marco de la primera fecha del Torneo Nacional de Clubes, San Luis venció en condición de visitante al actual subcampeón Tala por un abultado 48-10.

Y realmente fue una gran noticia lo demostrado ayer en Villa Warcalde por el conjunto de nuestra ciudad, más que nada por la exigente pretemporada que acababa de terminar el club de la calle 520, la cual lo tuvo durante todo el verano arrancando a las seis de la mañana, por eso el triunfo de ayer, sonó a premio por el esfuerzo de este plantel que esta temporada es conducido tácticamente por la dupla que forman Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini.

GOLPE A GOLPE

Y golpeó de entrada nomás San Luis que en base a un juego prolijo, sin fisuras y por sobre todas las cosas, muy efectivo, se las arregló para demoler de a poco a un buen equipo como lo es este Tala cordobés. Abrió el marcador el apertura Felipe Campodónico con un penal, pero enseguida llegaron los tries de Rodrigo Bruni y de Franco Gnecco (la gran figura en la tarde cordobesa) para poner distancias en el marcador del lado de Tala, solo un penal de Nicolás Cantarutti para descontar.

Así se consumió el periplo inicial entre la agobiante temperatura y la sorpresa del conjunto local que vio como un San Luis muy ordenado, sólido en defensa se adueñaba del partido. Y nomás en el arranque del segundo tiempo, el Marista metió un try de knock out por intermedio de Felipe Campodónico. Después se sumaron los tries de Aguilar, Fileni, y Cúccolo para cerrar un score por demás abultado que solo se decoró con el descuento del equipo local, pero ya con el choque definido. Y fue nomás 48-10. Gran arranque para los de nuestra ciudad que la semana que viene recibirán en La Cumbre a Belgrano Athletic.

“FÍSICAMENTE FUIMOS SUPERIORES”

Una vez finalizado el encuentro en el aire de Rugby Line por Exito 99.1, Ramiro Ortiz Quesada le puso testimonios a la victoria marista. “Hizo muchísimo calor, lo planteamos como una batalla, nos adaptamos bien a la cancha y lo pudimos sacar adelante”, aseguró. “No esperábamos este partido en realidad, pero sabíamos lo que es Tala, los teníamos bien analizados, por suerte salió todo el plan de juego y nos volvemos a La Plata con una gran victoria”, destacó el jugador azulgrana. “La pretemporada fue muy intensa y nos preparamos a conciencia para este torneo, se notó en la cancha que fuimos superiores en ese aspecto”, finalizó.

Los demás resultados

La primera fecha del torneo se registró los siguientes resultados: La Tablada 34 - Los Tarcos 19; Hindú 25 -Duendes 27; Alumni 28 - Jockey (R) 8; Pucará 41 - Newman 31; SIC 38 -Tucumán Rugby 34 y CUBA 17 - Tucumán LT 20.