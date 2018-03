| Publicado en Edición Impresa

“No podés hablar de las mujeres. No puedo creer esto. Automáticamente cuando decís algo que no es lo correcto se pone en funcionamiento una tenaza que te destruye. Siempre van a encontrar algo. Podés ser destruido fácilmente. Estamos apostando a la violencia en vez de la no violencia”, analizó Alfredo Casero, y agregó: “La idiotez, necedad y boludez no tienen género. Entiendo que no se puede cambiar el mundo sin extremos, pero no hay que apostar a lo malo”.