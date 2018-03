"El PJ tiene posibilidades de ganar en 2019 si deja atrás al kirchnerismo", dijo Schiaretti

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó hoy que “el peronismo tiene posibilidades de ganar el año que viene” las elecciones presidenciales, aunque condicionó esa posibilidad a “dejar atrás el kirchnerismo”. El mandatario cordobés, en declaraciones formuladas a los medios durante la inauguración de obras públicas en la localidad de Pueblo Italiano, fue consultado por los medios sobre las elecciones presidenciales del año próximo.

“Nosotros podemos ganar en 2019 como peronismo, pero para eso tenemos que dejar atrás el kircherismo, porque es una etapa totalmente agotada en términos políticos”, respondió el gobernador cordobés. Schiaretti aclaró que no participó de la cumbre peronista que se realizó el pasado viernes en San Luis porque en ese encuentro “había expresiones del kirchnerismo y no correspondía que nosotros estuviéramos como peronismo de Córdoba".

"Yo he dicho claramente que a mí el kirchnerismo no me expresa”, remarcó. “El peronismo tiene posibilidades de ganar en la elección del año que viene. Lo que precisamos para poder hacerlo es ser una alternativa que merezca el apoyo de todos los argentinos y dejar atrás el kircherismo”, insistió el gobernador y líder, junto a José Manuel de la Sota, del espacio de Unión por Córdoba (UPC), que tiene como principal socio político al Partido Justicialista.