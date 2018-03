La metáfora del crecimiento invisible, en un discurso de tono conciliador

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Todavía no se ve, pero el país está mejorando. Esa podría ser la síntesis del discurso que dio ayer el presidente Mauricio Macri ante el Congreso nacional, reunido en una Asamblea Legislativa. Allí, el mandatario trazó un diagnóstico superficial sobre la realidad económica –que no acompañó con datos duros- y bajó un mensaje conciliador al Parlamento y a la oposición, que igualmente no quedó conforme con las definiciones del jefe de Estado.

Para las primeras figuras del Gobierno y de Cambiemos en el Congreso, era necesario que Macri no apareciera nuevamente forzando la marcha con el “reformismo permanente”, tras el escándalo en el que quedó sumido el Parlamento a fines del año pasado con el debate y la sanción de la reforma previsional. Tan destinado a bajar el nivel de confrontación política fue el discurso, que el Presidente ni siquiera mencionó una vez a los jubilados.

Pese a ese “olvido” –y a otros como la crítica situación del campo con la sequía, el caso Nisman y la soberanía de las islas Malvinas-, la tercera intervención de Macri ante la Asamblea Legislativa fue una pieza de relojería: se extendió durante 40 minutos exactos. Ni uno más, ni uno menos de lo que había ensayado en la quinta de Olivos, acompañado por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el filósofo-funcionario León Rozichner, entre otros.

Enfrente, el mandatario tuvo sentado al variopinto arco político nacional: desde los diputados del PRO y sus aliados radicales y “lilitos” –la propia Elisa Carrió integró la comisión que lo recibió en las puertas del Congreso-, pasando por los peronistas dialoguistas de Argentina Federal, los massistas que se quedaron sin su jefe político y el kirchnerismo, que ayer no contó con la senadora Cristina ni el diputado Máximo. También las fuerzas de izquierda.

Precisamente a la izquierda del hemiciclo del recinto de la Cámara baja se pudieron ver decenas de pañuelos verdes que portaron los legisladores que adhieren a la campaña del “aborto legal, seguro y gratuito”. Del otro lado, según constató EL DIA, hubo sólo dos diputados que los enarbolaron: los radicales bonaerenses Fabio Quetglas y Josefina Mendoza. En Cambiemos este debate no está saldado internamente. Y Macri prefiere que sea así.

De hecho, el Presidente dijo que veía con agrado que el Congreso tome la legalización del aborto en su agenda de 2018, pese a que acto seguido reafirmó su postura en “favor de la vida”. Menos abierta a la discusión se declaró Carrió, quien directamente pidió a sus colegas que presentaron proyectos al respecto, que los retiren. No obstante, Macri desgranó una serie de propuestas que bien podrían ser consideradas progresistas.

Por caso, una para equiparar los salarios de las mujeres con los de los hombres, tanto en el sector público como en el privado. Y otra para estirar las licencias por maternidad y paternidad. Así, el Gobierno fragmentará la discusión en torno a la reforma laboral, que se anticipaba tan ríspida como la previsional, incluyendo también un blanqueo para trabajadores informales. En lo que no cedió Macri fue cuando aludió a sectores sindicales que recurren a la “extorsión y el patoterismo”.

El mandatario realizó un diagnóstico superficial sobre la realidad económica

El que no la pasó bien, en ese tramo del mensaje presidencial, fue el diputado Facundo Moyano. Macri también pareció referirse a los gremios docentes –especialmente a los bonaerenses- cuando advirtió: “No podemos acordarnos de la educación solamente cuando hay paritarias”. En el Congreso eso se interpretó como un respaldo a la gobernadora María Eugenia Vidal, que escuchaba el discurso sentada a pocos metros del jefe de Estado.

Con todo, el pasaje que más dudas generó entre los diputados y senadores fue el económico, justamente el que exigía definiciones certeras. Ahí el Presidente dejó frases como “lo peor ya pasó” y tomó distancia de los que “piden un shock de ajuste” o por el contrario, que “nada cambie”. Luego enlazó los problemas: “Tenemos metas de inflación y de déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos”, garantizó.

Pero no dijo una palabra sobre el contexto internacional, menos favorable a la toma de créditos en el exterior para financiar al Estado, ni tampoco mencionó la problemática del dólar. Eso sí: provocó un murmullo entre los diputados opositores cuando dijo que en 2017 “los salarios le ganaron a la inflación”. Y cerró el discurso con otra referencia a la economía: “Es como construir un edificio, en el pozo no se ve lo que estamos haciendo”.

Macri completó la metáfora del crecimiento invisible: “Los cimientos y las bases están firmes”, aseguró. Sin embargo, ése fue justamente el punto que más abierto dejó el mandatario, porque en su mensaje a la Asamblea Legislativa habló del qué –temas delicados como inflación, desempleo, pobreza, inversiones, deuda externa- pero no explicó cómo se los va a enfrentar. Esto es, un detalle del plan del Gobierno en el área de gestión que más le cuesta encarrilar.