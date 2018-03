Una zona céntrica evacuada por otro escape de gas en una obra en construcción

Esta vez fue en 17 y 45, donde una máquina rompió una tubería. Días atrás hubo un episodio similar en 46 entre 3 y 4

| Publicado en Edición Impresa

Una importante fuga de gas se registró ayer por la mañana en calle 17 casi 45 y obligó a evacuar un jardín de infantes, a vecinos y a comerciantes de 100 metros a la redonda. La rotura de la red de Camuzzi se produjo por maniobras realizadas en una obra en construcción y de inmediato se pidió la intervención de bomberos, personal de Defensa Civil y policías que llevaron adelante un operativo de seguridad que movilizó a decenas de personas y se mantuvo por casi dos horas, hasta que el escape quedó resuelto.

Los vecinos que viven en las inmediaciones de la obra en construcción se sorprendieron a eso de las 10 porque sintieron un penetrante olor a gas, incluso muchos revisaron sus instalaciones para descartar que se tratara de una cuestión doméstica.

Sin embargo, a los pocos minutos personal policial y de Defensa Civil fue el encargado de recorrer la zona, casa por casa, para advertir que en 17 casi 45 había una importante pérdida de gas y en principio se les sugirió a los vecinos que se mantuvieran en sus hogares, apagaran los artefactos a gas y cortaran la luz.

Cuando los peritos corroboraron que la pérdida podía provocar un accidente mayor se recorrió nuevamente un perímetro delimitado por las calles 16 y 17 desde 44 hasta 46 y se les ordenó a todos que abandonaran sus hogares y comercios hasta que se reparara la fuga.

En ese marco, los uniformados restringieron el tránsito y procedieron a aislar la zona en medio de la preocupación vecinal por el fuerte olor a gas.

Mientras tanto, en un jardín maternal ubicado en calle 45, a metros de la esquina de 17, las autoridades siguieron instrucciones de Defensa Civil y dispusieron la salida ordenada de los niños que estuvieron acompañados por personal del establecimiento y por los padres que se fueron enterando de la pérdida.

“En un principio los llevamos a la iglesia Carmelo de Santa Teresa, que es donde establecimos que tenemos que acudir ante un plan de contingencia, pero como está a menos de 100 metros del lugar de la fuga nos pidieron que traslademos a los nenes a un lugar mas lejano y los llevamos al jardín de un edificio que está media cuadra mas lejos”, dijo un representante del jardín.

Tanto las docentes como las autoridades realizaron en cuestión de pocos minutos la evacuación, incluso llevaron a algunos pequeños del jardín maternal en brazos y se destacó la colaboración de la policía, los bomberos y personal de Defensa Civil.

Diagonal 73 y 17 fue uno de los lugares donde se concentró una gran número de vecinos evacuados, la mayoría alcanzó a salir con lo puesto, sin ningún otro elemento personal.

“Cerca de las 11 un efectivo de Defensa Civil tocó timbre y me dijo que apagara todos los electrodomésticos y me quedara adentro, pero a los dos minutos me informaron que debíamos abandonar la casa”, contó Adriana, vecina de 17 entre 45 y diagonal 73, quien en cuestión de segundos dejó su vivienda junto a su esposo y una beba que cuidan como familia de abrigo.