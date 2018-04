Niños transgénero, una realidad antes oculta que gana terreno en la sociedad

Tras la Ley de Identidad de Género, cada vez más padres acompañan a sus hijos para cambiar su nombre en el documento y someterse a tratamientos de bloqueo hormonal

Cuando en 2013 se conoció la historia de Luana, muchos argentinos nos sorprendimos de que alguien a sus 5 años ya pidiera ayuda para que la trataran como nena y no como varón. Su caso disparó de pronto decenas de preguntas: ¿debía su familia considerar en serio ese deseo suyo siendo que estaba todavía en el jardín de infantes? ¿No era conveniente que esperaran hasta que fuera más grande para reclamarle al Estado el cambio de género en su DNI? ¿Y si al llegar a la primaria Luana reclamaba transformar también su cuerpo? ¿Se le permitiría someterse a un tratamiento hormonal para no desarrollar en su adolescencia rasgos propios de un varón?

Apenas unos años más tarde, cuando la ley de Identidad de Género ya tiene cierto camino hecho, las historias como la de Luana –la primera menor del mundo en obtener un cambio de género en su documento- hoy se han vuelto algo habitual. Y a la par de ello muchas de las preguntas que suscitaban hasta hace poco los niños y niñas transgénero parecen haber quedado atrás.

Mañana, por primer vez en nuestro país, cientos de padres de niños transgénero se reunirán para discutir los desafíos que plantea la infancia trans. Los organizadores del este Foro Nacional, que se desarrollará en la ciudad de Neuquén, esperan a cerca de un millar de familiares, psicólogos, pediatras, abogados y activistas de toda Argentina que se anotaron para compartir sus experiencias. Se trata de un número inusualmente alto de asistentes considerando que hace apenas una década el tema que los reúne parecía no existir.

Para dar una idea de esa realidad emergente que antes de la Ley de Identidad Género no era reconocida por casi nadie tal vez baste mencionar que sólo el año pasado cinco familias llevaron a sus hijos al Hospital Gutiérrez de La Plata para averiguar por tratamientos de adecuación género y más de un centenar iniciaron trámites en la Provincia de Buenos Aires para realizar el cambio de género en su DNI.

Uno de esos chicos que se acercó el año pasado al consultorio de Reasignación Genital del Gutiérrez -el primer centro de la Provincia en atender consultas pediátricas- se llama Santiago y nació hace 11 años en La Plata, donde lo bautizaron como Anabel. Sin embargo su mamá -que tiene otros tres hijos más chicos y está sola a cargo de su familia- reconoce que no tardó en advertir el error. Y es que si bien su primogénito nació biológicamente como nena, “siempre fue un varón”.

“Desde chiquito empezó a cortarse el pelo por su cuenta y a usar la ropa de mi hermano más chico, su tío, que tiene la misma edad -cuenta su mamá-. Al principio yo lo dejaba con la esperanza de que al crecer iba a cambiar, pero eso no pasó y entonces empecé a preocuparme. Algunas personas de mi entorno me decían que lo cagara a palos para ‘enderezarlo’ pero yo como mamá veía los ataques de angustia que sufría cuando lo obligaba a vestirse como nena, así que terminé alejándome de esa gente porque le hacían mal”.

Con todo, fue recién hace tres años que la mamá de Santiago pudo aceptar su realidad. “Fue una maestra la que me abrió los ojos porque hasta ese momento yo seguía resistiéndome a la idea. Me dijo que lo aceptara como era, que no iba a cambiar. Después de eso fuimos a hacer el trámite para que en su documento figurara el nombre que él mismo ya se había puesto y lo cambié de escuela. Sus nuevos compañeros no saben que nació biológicamente mujer”, cuenta su mamá.

Aunque tras el cambio de identidad de género Santiago “está mucho mejor”, su vida sigue estando lejos de la cualquier chico de su edad. “Tiene miedo de que sus nuevos compañeros se enteren y lo rechacen. No quiere ir a fútbol, aunque le encanta, porque no quiere que lo vean en el vestuario y está aterrorizado con la idea de que en cualquier momento van a empezar a crecerle los pechos”, menciona su madre al explicar por qué el año pasado fueron a consultar al Hospital Gutiérrez para comenzar un tratamiento de bloqueo hormonal.

Aunque sin duda la realidad que enfrentan los niños y niñas transgénero en Argentina resulta hoy menos hostil tras la aprobación de la Ley de Identidad, ésta sigue estando lejos de reconocerle sus derechos, afirma Susana Roussy, la mamá de Gonzalo Alarcón, el adolescente que el año pasado logró con su reclamo que el Hospital de Niños de La Plata formara un equipo interdisciplinario para la atención de problemáticas vinculadas a la infancia trans.

“Estamos en contacto con familias de niños y niñas trans de otras ciudades del país y lo que observamos es que en todos lados la situación es similar: si bien rige la Ley de Identidad de Género es necesario que algunas familias traccionemos para hacerla cumplir y abrirles paso a las que vienen atrás. Por eso es que estamos tratando de armar una red de padres para darnos una mano y evitar tropezar todos con las mismas piedras”, cuenta Susana.

“Falta que las instituciones y la comunidad en general acompañen más los derechos de las personas trans. Pero lo más importante es que los propios padres acepten la realidad de sus hijos para revertir la escasa perspectiva de vida que tienen hoy las personas trans”, sostiene Susana en referencia a una estadística que pocos conocen. Según cifras no oficiales, en Argentina el promedio de edad de una persona trans es de 35 años y el índice de suicidio ronda el 30% como resultado de cuadros de depresión.

Como dan testimonio decenas de historias personales que pueden escucharse en la “Zona Roja” de La Plata o cualquier otra ciudad del país, el rechazo familiar lleva a muchas mujeres trans a dejar su hogar y abandonar la escuela desde muy jóvenes, lo que deriva luego en que no consigan trabajos formales y un alto porcentaje de ellas terminen ejerciendo la prostitución para sobrevivir.

Por eso que es que aun cuando reconoce que todavía falta que se materialicen profundos cambios en las instituciones de nuestro país, “en la medida en los propios padres no cambiemos la cabeza y aceptemos a nuestros hijos como – dice Susana- no va a ser posible poner fin a la situación de vulnerabilidad social que muchas personas trans siguen sufriendo hoy”.