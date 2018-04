Tome la decisión que tome, a Manu hay que decirle simplemente gracias

Hasta ahora es una incógnita si sigue o no una temporada más. En caso de retirarse, puede irse tranquilo porque entregó todo y ante la hipótesis de que continúe, su cuerpo dio señales que podría hacerlo

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Eran las dos y cuarto de la madrugada del miércoles, claro en nuestro país, cuando Manu corrió uno metros y arrojó el balón con sus manos hacia el techo del Oracle Arena, de la ciudad de Oakland. En ese momento con los Spurs eliminados de los playoffs de la NBA (Golden State Warriors se impuso 99 a 91 quedándose con la serie 4-1 y el pase a la semifinal de la Conferencia Oeste) me invadió un sensación de vacío, como seguramente a muchos que se quedaron a ver el partido, y con la incertidumbre si habrá sido el último partido del bahiense en su extensa carrera basquetbolista profesional.

Después todas las cámaras y los flashes se fueron con Ginóbili. Era el protagonista de la noche más allá de la clasificación de Golden State a la siguiente ronda (enfrentará a New Orleans Pelicans). Manu fue saludado por cada uno de los rivales (Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry, quien pese a no jugar durante toda le serie acompañó al equipo desde el banco algo que no sucedió por el lado de los Spurs con Kawin Leonard, y todo el resto) lo que demuestra el enorme respeto que ha generado el jugador bahiense en todos estos años en un ámbito como la NBA, que de por sí no es nada fácil y sobre todo con los extranjeros.

Manu prácticamente se había saludo con todos, pero buscaba a alguien especial entre la muchedumbre que se encontraba en la cancha. Se trataba de Steve Kerr, el entrenador de Golden State y que fue compañero de Ginóbili en los Spurs en la temporada 2002-03. Se cruzaron en un abrazo y el técnico por lo bajo le dijo: “Tenés que seguir un año más. ¿Por qué no? Sabes, conocí a (Roger) Federer este año y me dijo que seguía en el tenis porque amaba el deporte. Vos, Manu, me recordás mucho a él”. Manu le agradeció y visiblemente emocionado se encamó a la zona de los vestuarios.

En los camarines entre las preguntas que le hicieron no podía faltar la consulta sobre su retiro o no del básquet a lo que respondió que “en este momento no tengo ningún interés de pensar en la próxima temporada, ahora tenemos una especie de ‘mini luto’ por la eliminación que sufrimos”, mientras que agregó que “haré un poco de vida familiar. Dormiré en mi cama. Estaré más tiempo con los chicos, que es algo que durante el año lo podés hacer pero ya en el final de la temporada, en playoffs, cuando hay mucho que ajustar, no estás tan presente y todo lo que no puede hacer en el último mes”.

“Manu, Hasta la vista? Hasta siempre? Hasta lo que vos decidas... #SosLeyenda”

Leandro Ginóbili

Hermano de Manu

Manu Ginóbili dejará pasar algunos días para expedirse sobre el tema. Seguramente lo consultará con su esposa y madre de sus tres hijos, Marianela Oroño para tomar la determinación más acertada según su criterio. Habrá que estar atentos a las redes sociales o cualquier tipo de declaraciones del bahiense, pero por un tiempo mantendrá silencio de radio como es su costumbre.

Solamente el propio Emanuel David Ginóbili, que el próximo 28 de julio estará cumpliendo 41 años, sabe lo que hará en el futuro; aunque tome la determinación que tome de abandonar o seguir ligado al básquet hay que decirle: simplemente gracias.