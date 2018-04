Camba, con el ánimo por las nubes, vuelve a jugar otra final

Con dos cambios, recibe a partir de las 15:30 a Justo José de Urquiza, con la mirada puesta en Dock Sud, que enfrenta a Laferrere

No hay tiempo para festejar ni para relajarse. El torneo de la Primera C no da tregua y esto es final a final. Pocas horas pasaron de la victoria ante Armenio, que ya comienza a jugarse la 31º fecha del certamen. Hoy, en el nuevo horario de las 15:30, Cambaceres tendrá la exigente visita de Justo José de Urquiza, con el arbitraje de Mariano Seco.

El Rojo llega a este partido con la diferencia más estrecha que tiene con sus rivales en la tabla más temida. En fuerza a algunos buenos resultados y en detrimento del pésimo año que está teniendo Dock Sud, Camba se puso a solo dos unidades. Quedó ahí, a tiro, a poco de poder salir de esa incómoda posición que ocupa desde el torneo anterior. Pero deberá seguir en la misma senda, pensando cada encuentro como si fuera el último.

Aún queda ocho escalones para el cierre del torneo y el “Dock” vendrá a Ensenada en la fecha 35. Pero, ojo, un objetivo puede llevar a otro, ya que está también a tiro de ingresar a zona de reducido.

Pero sin desviar la meta inicial, el equipo de Ferlauto llega de un gran triunfo ante Armenio. De una buena vez, tenía que aprovechar las unidades que iban dejando en el camino sus rivales más cercanos y la victoria en Maschwitz, a poco del final, lo posiciona en inmejorables condiciones en el tramo final.

Vendrá a Ensenada un rival duro. No se puede tomar como referencia el último partido de JJ. Urquiza, en el que cayó goleado por 4 a 1 contra Argentino de Quilmes, ya que se resolvió en los minutos finales. El elenco de Loma Hermosa viene haciendo una buena campaña y marcha quinto, con 49 unidades. En el Rojo, entran Fermín García y Rodrigo Díaz y salen Adrián Albornoz y Lucas Villar. Hoy a las 15:30 juegan Dock Sud vs. Laferrere y Midland vs. Armenio.