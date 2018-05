Otra salidera bancaria en el Centro, con tiros, un herido y una fuga increíble

Un hombre de 65 años recibió 2 balazos cuando salía con un millón de pesos. El ladrón escapó en una situación confusa entre un policía de civil que lo había reducido y efectivos que se sumaban al operativo

| Publicado en Edición Impresa

A las 10.20 de la mañana, los estruendos de una 9 milímetros sacudieron la cuadra de 7 entre 46 y 47, frente al Banco Provincia. Un ladrón le dio dos tiros en las piernas a Osvaldo Calcaterra, 65 años, quien acababa de retirar un millón de pesos de una caja de seguridad, pero la violencia extrema en el microcentro no terminó ahí, porque apenas unos minutos después volvía a estallar el arma, ahora en medio de un forcejeo con un policía al que quería robarle el auto mientras esperaba estacionado con su mujer embarazada, en 48 entre 5 y 6. La mujer huyó y se puso a salvo. El ladrón logró su cometido, escapando en el auto delante de las balas que volvían a volar, ahora en dirección a 6 y 48, entre el edificio de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y varios negocios.

Fue la segunda salidera bancaria en esa zona en dos días, contra clientes que retiraron dinero en efectivo de la casa matriz del Bapro. Al ladrón lo buscan intensamente luego de que se escapó en medio de una escena con distintas versiones vinculadas a la investigación y una secuencia de video, a la que accedió este diario, donde puede verse algo difícil de creer. El ladrón intenta robar un Gol Trend estacionado en doble fila en 48 entre 5 y 6, pero su dueño, Matías Calandria, un policía del Comando de Patrullas fuera de servicio que planeaba hacer un trámite de su obra social en el edificio que tiene la fuerza en 6 y 48, logra desarmarlo, reducirlo y meterlo en el auto. El video muestra que la captura se esfuma justo en el momento en el que llegan los refuerzos: tres policías con el uniforme puesto, dispuestos a actuar. Uno se dirige directamente al efectivo de civil y lo hace dejar el arma y agacharse.

Los otros dos, junto a un hombre mayor que parece acercarse espontáneamente, miran hacia adentro del auto. Mientas ellos observan el habitáculo con el ladrón en la butaca del conductor, aparece una joven mujer, pareja del efectivo de civil, gesticulando y a los gritos.

Todo indicaría que estaba avisando que el ladrón no era Calandria, si no el que estaba en el coche. No logró que la entendieran y los policías que miraban por la ventana tampoco pudieron detener al delincuente, que puso primera y salió a fondo hacia la esquina.

La película de otra mañana de violencia en el centro de la Ciudad terminó con tres policías a pie, desesperados por el auto que se iba. Fuera de esa toma, hubo cuatro tiros: dos a la luneta del auto, que efectuó el policía de franco con el arma que le había quitado al delincuente y otros dos con dirección a las ruedas traseras, de otro policía.

Según la investigación, el ladrón siguió por 6 hasta 47, en esa esquina tomó por esta última calle y se presume que giró luego a la izquierda en 4, para concluir la huida en el Volkswagen Gol rojo hasta 41. En esa zona, a metros de la Terminal de Ómnibus, fue hallado el auto a primera hora de la tarde.

“Estaba estacionado, esperando para entrar a Servicio Social con mi señora embarazada. Viene un hombre corriendo, se saca la campera, negra con una línea roja, saca un arma y me dice `bajate del auto´ varias veces. Mi mujer se baja asustada, corriendo y gritando, y cuando yo bajo veo que está por guardar la pistola. Entonces, forcejeo con él y le agarro el arma, sale un impacto que da en el piso. Logro reducirlo y viene un efectivo policial que me ayudó a tenerlo dentro del auto. Se acerca otro que ingresa dentro del vehículo. Como no tenía arma, el delincuente lo empuja y se da a la fuga en mi auto, por calle 6”, relató más tarde Calandria.

Mientras se investiga el robo, la Policía analiza la conducta de los efectivos por la fuga del ladrón y los balazos en pleno centro.

SUMARIO A LOS POLICÍAS

El Ministerio de Seguridad de la Provincia anunció que se iniciaron sumarios a todos los efectivos. “La Policía lo confundió -al efectivo de civil- con uno de los delincuentes. Al verlo armado y que no se identificaba, trató de detenerlo. Luego se identificó pero ya había salido -el ladrón- con el auto”, informó la cartera a través de un vocero. También se indicó que hasta el momento la situación no tomó estado judicial, pero “Asuntos Internos abrió un sumario por los hechos”.

Una fuente policial a cargo de la pesquisa por la que se inició una causa en la UFI Nº 5, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, contó que la investigación avanza hacia la identificación del ladrón que baleó a Calcaterra y también de un cómplice en el intento de asalto. Se trata de otro hombre que aparece en las tomas de las cámaras del centro de monitoreo municipal, pero no fue mencionado en los primeros relatos de la salidera y el increíble escape del ladrón solitario.

“TIRÓ A MATAR”

La fuente de la investigación policial consultada por este diario relató que en el inicio del episodio, el ladrón baleó a Calcaterra luego de derribarlo y cuando ya le había quitado el bolso con el dinero. “Tiró a matar”, indicó el Policía. Los balazos perforaron el tobillo derecho -generando una fractura de tibia y peroné- y la rodilla izquierda. Además, el hombre sufrió una lesión en el codo del brazo izquierdo. Al cierre de esta edición, Calcaterra se recuperaba de las heridas en el Hospital San Martín. Su vida no corría peligro. Incluso, pudo dar una declaración ante los investigadores. Lo mismo le tocó a alrededor de 20 testigos y protagonistas.

En esos relatos están las versiones que indican que el ladrón corrió con el dinero que le había robado a Calcaterra y le fue quitado por el policía Calandria cuando forcejearon en 48 entre 5 y 6. También las que indican que el ladrón huyó sin la plata luego de dispararle en las piernas a la víctima. Por otra parte, mientras la UFI 5 consideraba que Calcaterra fue defendido por un policía que bajaba de un micro, en la investigación policial había un policía en la escena, pero saliendo del banco, donde hacía un trámite en su horario de trabajo.

Mientras se buscaba aclarar la corriente de versiones, las fuentes de la investigación contaron en el final de la jornada que no había una hipótesis que permitiera vincular el asalto contra el hombre de 65 años a la del martes, contra un empleado de la legislatura de 63 años que, después del mediodía, había retirado 36.600 pesos. Fue despejado de la plata en un arrebato, en la esquina de 5 y 46. “No tiene nada que ver un hecho con el otro. En el del martes hubo dos menores que arrebataron al hombre”, dijo un investigador.

Parte médico Osvaldo Calcaterra, el hombre baleado en la puerta del Banco Provincia quedó internado en el hospital San Martín, “hemodinámicamente estable, reanimado en el ingreso, con tratamiento de antibióticos y en observación”, según el último parte médico. Según trascendió, su abogado pedirá que le devuelvan el dinero que intentó quitarle el ladrón. Osvaldo Calcaterra, el hombre baleado en la puerta del Banco Provincia quedó internado en el hospital San Martín, “hemodinámicamente estable, reanimado en el ingreso, con tratamiento de antibióticos y en observación”, según el último parte médico. Según trascendió, su abogado pedirá que le devuelvan el dinero que intentó quitarle el ladrón.