Mostró un pecho para fomentar la lactancia y Facebook lo censuró

El doctor Cueto Rúa ilustró su publicación con una imagen que el sitio interpretó como obscena. Indignación entre usuarios

| Publicado en Edición Impresa

Eduardo Cueto Rúa es gastroenterólogo, pediatra, director del post grado universitario de las cátedras de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de la UNLP y especialista en Celiaquía. Tras detectar en su extensa trayectoria médica serias patologías causadas en niños por la leche de vaca -chicos con vómitos, reflujo, moco y diversos problemas digestivos, entre otras- emprendió una campaña de divulgación sobre los beneficios de la leche materna en sus cuentas de Facebook. Y para ello, subió las fotos de una mujer y una vaca, para marcar las diferencias. Pero Facebook entendió que esas imágenes eran obscenas, censuró la foto y le cerró la cuenta por tres días.

“Un absurdo -dice el doctor Cueto Rúa- Facebook es una herramienta fantástica para la difusión y hasta me parece bien que haya controles sobre las imágenes, para evitar que se suba pornografía, pero la que yo puse es una fotografía artística acompañada de un texto. Y parece que los robots de Facebook sólo miran las imágenes y no lo que se escribe, me comunicaron que era una foto prohibida, francamente un disparate”.

El episodio no pasó desapercibido. En una de sus cuentas -Dr. Eduardo Ángel Cueto Rúa- el médico platense tiene más de 30 mil seguidores, y en la otra -Eduardo Cueto Rúa- más de 5 mil. La censura de Facebook cayó sobre las dos, y miles de personas cuestionaron esa actitud.

“En nuestra sociedad la lactancia materna tiene mala imagen y un pecho materno pareciera ser pornográfico. Una vaca amamantando a su ternero está bien visto pero una mujer haciéndolo con su hijo no, es una locura”, señala Cueto.

“Pero por estos días -añade el médico- hay locuras todavía mayores; un cura puede ver material pornográfico, pero una madre amamantando a su hijo es echada de una Iglesia. Una mujer no puede darle el pecho a su hijo en una plaza, en un restaurante, en un micro, es una locura”.

UN SíMBOLO DESVALORIZADO

“Parece mentira pero la teta está prohibida, es un símbolo desvalorizado -dice Cueto- y cuando comparan la leche materna con la leche de vaca, me parece una insolencia. La leche materna tiene azúcar, que es el combustible para el cerebro, lo que distingue a los humanos. Le han metido a la gente en la cabeza que la leche de vaca es un alimento insustituible y eso no es así, es apenas uno más, hay por lo menos otros 484 alimentos tan o más útiles que la leche de vaca; la que es insustituible es la leche materna”.

“Todo esto tiene un origen económico -agrega el médico platense- que pretende reemplazar el amor materno y todas las cualidades de la lactancia por una fórmula que ahora llaman “maternizada”, lo que es falso, porque esa leche debiera llamarse en realidad “desternizada”, y de ninguna manera puede suplantar a la verdadera leche materna”.

En otra oportunidad, Cueto Rúa había colocado en su cuenta la imagen de un niño desnudo para referirse a la desnutrición y también fue censurado. Ahora, para evitar más problemas con sus seguidores, decidió poner en su foto de perfil a cuatro botellas de vino.