El Beto Alonso criticó con dureza el título de Boca y el Mellizo no tardó en responderle

“Fue un campeón muy flojito”, dijo el ídolo de River, a lo que el DT de Boca le respondió: “Está grande para ser maleducado”

La polémica se encendió después de las declaraciones que formuló el ídolo de River, Norberto Alonso, respecto del bicampeonato que acaba de conseguir el equipo Xeneize.

El Beto menospreció la coronación de Boca en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al considerar que el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue “un campeón flojo, muy flojito”.

“Si el pibe de Gimnasia (Maximiliano Coronel) no se manda esa ‘cagada’ (que derivó en el tanto de Ramón Ábila), Boca perdía 2 a 1”, especuló sobre el empate de anteanoche en La Plata (2-2) que permitió la consagración cuando aún resta una fecha en juego.

Luego, con ironía, el “Beto” Alonso quiso “felicitar a todos los hinchas de Boca que se desahogaron con este campeonato” después del duro revés que significó perder ante River en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza, el 14 de marzo pasado.

DESTACÓ EL DESEMPEÑO DE CRISTIAN PAVÓN

Alonso, campeón del mundo con River en 1986, sí reconoció al delantero Cristian Pavón como el principal factor decisivo para la conquista del título, aunque cuestionó al DT Guillermo Barros Schelotto por haberlo hecho “sufrir” el partido en La Plata con sus gritos permanentes.

“A Pavón le falta un 10 que le tire buenos bochazos. Pero a mí no me digan porque yo no me pongo esa camiseta ni loco”, concluyó en diálogo con AM990.

LA RESPUESTA DEL MELLIZO NO SE HIZO ESPERAR

Mientras tanto, Guillermo Barros Schelotto le puso un paréntesis a la celebración del bicampeonato de Boca y, en medio de la efusividad de los festejos y antes de subirse al micro que lo llevaría a la Bombonera, lo atendió al Beto Alonso, quien había criticado con desprecio al equipo del Mellizo.

“Que Alonso no sea maleducado, es grade para ser tan maleducado. Que respete como nosotros hicimos con River cuando ganó la Supercopa, que nos quedamos... Que respete... Siempre es un desubicado”, lanzó el Mellizo mientras hablaba del título con Fox Sports.

Y agregó: “Boca fue el mejor del campeonato, el que mejor jugó, el que hizo más goles y el que sumó más puntos”.

ALONSO, CON TONO DESAFIANTE

El emblema riverplatense volvió a cargar las tintas contra el Mellizo, después de que el entrenador de Boca le haya respondido a las críticas que recibió después de lograr el “bicampeonato”.

El técnico del campeón de la Superliga había acusado a Alonso de “maleducado”, a lo que el ex diez de River le respondió: “No se lo voy a permitir por la educación que me dieron mis viejos”, arremetió el Beto, comenzando así el segundo round de la pelea con el Mellizo.

“Guillermo declaró esto en contra mío por el desahogo después de jugar tan mal el campeonato”. Y hasta deslizó que el enojo del Mellizo “quizás fue una puesta en escena o mandado por alguien”.

“Yo no le falto el respeto a nadie, mi viejo me enseñó muy bien desde chico; si Guillermo se enoja no es problema mio”, puntualizó Alonso, y añadió: “No le voy a permitir que me trate de maleducado, por la educación que me dieron mis viejos”.

“Si nos tenemos que encontrar cara a cara con Guillermo no hay ningún problema, y que pase lo que tenga que pasar”, se plantó el histórico número 10 del Millonario.

¿Que responderá Guillermo ante esta segunda arremetida del Beto Alonso?

¿Optará por hacer silencio para no darle demasiada trascendencia? o ¿saldrá con los tapones de punta a responderle, como está acostumbrado el entrenador de Boca a no callarse ante estos intercambio de palabras?

La polémica ya se instaló entre dos verdaderos “pesos pesados”.