Tevez anunció cuándo dejará el fútbol y qué hará después

Carlos Tevez confirmó cuando se retirará del fútbol y que actividad encarará después de colgar los botines.

"Cuando finalice mi contrato con Boca, a fines de 2019 me retiro", tiró sin vueltas el Apache durante una entrevista realizada anoche en un canal capitalino.

El ídolo xeneize señaló demás que "En un futuro me gustaría estar ligado a Boca, pero primero tendré que hacer el duelo. Es importante tomarse un tiempo para lo que uno enfrentará después como futbolista", advirtió.

Tevez reconoció que le gustaría ser director técnico, pero aclaró que "No me gustarìa terminar mi carera y ser ahí técnico o dirigente rápidamente...Primero me tengo que preparar y disfrutar de mi familia. Esa transición hay que tomarla con tiempo", terminó diciendo.