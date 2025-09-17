De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa

Los estudiantes de la secundaria de Tolosa con el premio / el dia

En 2022 y a raíz de la vocación y labor del profesor Diego Ruiz, un proyecto ecológico en la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa vio la luz. Hoy, tras varios años de trabajo y a pesar de sufrir la pérdida del docente fundacional, el proyecto alcanzó el primer puesto de una importante concurso en la Región. Pero, más que un resultado, para estudiantes y directivos es “una muestra de como la pasión, la colaboración y la resiliencia pueden llevarnos a alcanzar metas importantes”.

La iniciativa, que nació en 2022 en los pasillos de la escuela ubicada en 526 entre 7 y 8 -conocida como la “Técnica de Tolosa”-, consiste en el reciclaje de pilas alcalinas para la producción de lavandina. “El procedimiento conlleva extraer el dióxido de magnesio de las pilas, tratar químicamente con ácido y aprovechar el gas cloro liberado para producir hipoclorito de sodio, el componente activo de la lavandina”, detalló la directora de la institución a EL DIA.

Pero el camino a la gloria no fue fácil: tras comenzar en 2022, al año siguiente lograron el segundo puesto en el Concurso Premio a la Innovación de una empresa de la Región. Con el impulso, volvieron a intentarlo en 2024 pero la pérdida de Diego Ruiz, “la mente detrás de este proyecto” -aseguran-, fue un baldazo de agua fría.

Sin embargo, con la conducción de Fernando Araya, el docente que trabajó junto a los estudiantes, lograron el primer puesto del concurso en este 2025. “Aprendimos errores, ajustamos pasos y logramos, con paciencia, un procedimiento seguro y eficiente”, expresó un portavoz del equipo.

Trabajo en equipo, experiencia en el mundo de la industria y responsabilidad ambiental es la tríada de aprendizaje para los adolescentes platenses.

Además de ser condecorado, el proyecto también fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de La Plata.