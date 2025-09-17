Hallaron en la casa de un chico el botín de un robo

Un operativo policial desplegado en 121 bis entre 82 y 83 culminó con el secuestro de diversos elementos y la aprehensión de un menor de edad señalado como partícipe en hechos delictivos.

Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios, los agentes incautaron un chaleco antibala con pedido de secuestro, una motocicleta en similares condiciones, utensilios de cocina y más de medio kilo de marihuana.

La intervención permitió además recuperar parte del botín sustraído durante un atraco cometido el pasado 10 de septiembre en un sector de barrio Hipódromo, cuando desconocidos forzaron la entrada de un domicilio ubicado en calle 17 entre 37 y 38.

La investigación se apoyó en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, que orientaron a los efectivos hacia los domicilios vinculados con la maniobra.

Con las órdenes judiciales correspondientes, se ejecutaron los registros que concluyeron con la aprehensión del sospechoso y la entrega de los elementos incautados a las dependencias correspondientes.