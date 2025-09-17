Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Encuentro en La Plata

El Gobernador se diferenció de Milei y recibió a Ian Moche

El Gobernador se diferenció de Milei y recibió a Ian Moche
17 de Septiembre de 2025 | 02:28
El gobernador, Axel Kicillof, recibió ayer al platense Ian Noche, el “niño de 12 años autista que habla de autismo”, tal como se presenta en sus redes.

El encuentro, que incluyó una foto en la que se ve al pequeño Ian abrazado junto Kicillof, fue compartido por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, escribió el funcionario en redes sociales para después desarrollar que con Kicillof y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, recibieron “a Ian Moche y su familia para charlar sobre proyectos y propuestas para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.

Luego le apuntó a Javier Milei: “En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, para finalmente agradecer “por la visita y la charla enriquecedora”.

De esta manera, Kicillof se diferenció de Milei, quien el mes pasado fue demandado por la familia del niño por haber publicado en su cuenta oficial de X un mensaje (con fotos de Ian) en el que vinculó al pequeño con el kirchnerismo. Sus padres reclamaron en la Justicia que el mandatario borrara el tuit, pero Milei se negó y un juez le dio la razón. Algo que la defensa del adolescente apeló.

 

