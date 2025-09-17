El Gobernador se diferenció de Milei y recibió a Ian Moche

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan
Sin sobresaltos, tibio respaldo de los mercados al discurso de Milei
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
Para Kicillof “estuvo bien” expropiar YPF, “fue valiente” y no se arrepiente
En la UNLP habrá paro para ir a la marcha federal universitaria
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
Actividades: circo en Garibaldi, concurso literario, feria en Reconquista, baile en Capital Chica, Pollada en Arturo Seguí
Charla sobre prevención de estafas en la sede de la Fraternidad, en 2 y 530
Nuevo conversatorio sobre salud mental en los equipos sanitarios
VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador, Axel Kicillof, recibió ayer al platense Ian Noche, el “niño de 12 años autista que habla de autismo”, tal como se presenta en sus redes.
El encuentro, que incluyó una foto en la que se ve al pequeño Ian abrazado junto Kicillof, fue compartido por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque.
“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, escribió el funcionario en redes sociales para después desarrollar que con Kicillof y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, recibieron “a Ian Moche y su familia para charlar sobre proyectos y propuestas para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.
Luego le apuntó a Javier Milei: “En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, para finalmente agradecer “por la visita y la charla enriquecedora”.
De esta manera, Kicillof se diferenció de Milei, quien el mes pasado fue demandado por la familia del niño por haber publicado en su cuenta oficial de X un mensaje (con fotos de Ian) en el que vinculó al pequeño con el kirchnerismo. Sus padres reclamaron en la Justicia que el mandatario borrara el tuit, pero Milei se negó y un juez le dio la razón. Algo que la defensa del adolescente apeló.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina le dio con todo a Milei por el Presupuesto
LE PUEDE INTERESAR
Bullrich: “Yo no dije que lo peor ya pasó”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí